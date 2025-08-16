جاب الله يكشف عن تفاصيل إصابة بن رمضان

السبت، 16 أغسطس 2025 - 15:20

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد علي بن رمضان

أعلن أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمد بن رمضان لاعب الفريق.

وتعرض بن رمضان لإصابة خلال مواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال جاب الله عبر المركز الإعلامي للنادي: "بن رمضان اشتكى من كدمة خفيفة في الركبة خلال مشاركته في مباراة فاركو".

وواصل "الإصابة لن تمنع بن رمضان من مواجهة غزل المحلة ولكنه سيخضع لفحص طبي جديد قبل انطلاق المران يوم الإثنين للامطئنان على حالته بعد حصوله على العلاج اللازم".

وفاز الأهلي على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم 25 أغسطس المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وحصل الأهلي على 4 نقاط من أول مباراتين في الدوري المصري بعد التعادل مع مودرن سبورت والفوز على فاركو.

