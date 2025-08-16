في الجول يكشف سبب عدم مشاركة محمد شكري ضد فاركو

جلس محمد شكري لاعب الأهلي طوال مباراة فريقه أمام منافسه فاركو على مقاعد البدلاء وغاب عن المشاركة.

وتغلب الأهلي على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي اتفق مع شكري على إشراكه في الدقيقة 60.

وشعر اللاعب بألم بسيط في العضلة الأمامية أثناء الإحماء استعدادا للمشاركة وأخبر المدرب الإسباني بالأمر.

وفضل ريبيرو إراحته في ظل التقدم في النتيجة خوفا من تفاقم الإصابة.

ولعب شكري في المباراة الأولى للأهلي ضد مودرن سبورت لمدة 45 دقيقة.

وتعاقد الأهلي مع الظهير الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سيراميكا كليوباترا.

المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، شهدت صناعة محمد هاني لهدفين وطرده، وشهدت افتتاح أحمد سيد زيزو لسجله التهديفي مع الأهلي بثنائية.

كذلك عاد محمد شريف للتسجيل بقميص النادي الأحمر، بعد عودته من الخليج السعودي.

الفوز هو الأول للأهلي في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن المصري المتصدر.