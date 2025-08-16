في الجول يكشف سبب عدم مشاركة محمد شكري ضد فاركو

السبت، 16 أغسطس 2025 - 14:29

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - مودرن سبورت - محمد شكري

جلس محمد شكري لاعب الأهلي طوال مباراة فريقه أمام منافسه فاركو على مقاعد البدلاء وغاب عن المشاركة.

محمد شكري

النادي : الأهلي

الأهلي

وتغلب الأهلي على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي اتفق مع شكري على إشراكه في الدقيقة 60.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي خطاب: التغييرات الكثيرة أثرت علينا ضد الأهلي.. والمباراة مرت بمرحلتين ثنائية زيزو ويوم هاني الحافل.. الأهلي يحقق الفوز الأول برباعية أمام فاركو الثنائية العاشرة.. زيزو يضيف هدفا جديدا لـ الأهلي ضد فاركو

وشعر اللاعب بألم بسيط في العضلة الأمامية أثناء الإحماء استعدادا للمشاركة وأخبر المدرب الإسباني بالأمر.

وفضل ريبيرو إراحته في ظل التقدم في النتيجة خوفا من تفاقم الإصابة.

ولعب شكري في المباراة الأولى للأهلي ضد مودرن سبورت لمدة 45 دقيقة.

وتعاقد الأهلي مع الظهير الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سيراميكا كليوباترا.

المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، شهدت صناعة محمد هاني لهدفين وطرده، وشهدت افتتاح أحمد سيد زيزو لسجله التهديفي مع الأهلي بثنائية.

كذلك عاد محمد شريف للتسجيل بقميص النادي الأحمر، بعد عودته من الخليج السعودي.

الفوز هو الأول للأهلي في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن المصري المتصدر.

محمد شكري الأهلي فاركو ريبيرو
نرشح لكم
الأهلي يعلن موعد عودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية جاب الله يكشف عن تفاصيل إصابة بن رمضان ملعب هيئة قناة السويس يوافق على استضافة مباريات الإسماعيلي الجماهيرية قائمة الزمالك - استبعاد الجزيري وشيكو بانزا.. وانضمام عمرو ناصر وأحمد شريف لمواجهة المقاولون مواعيد مباريات السبت 16 أغسطس - الزمالك ضد المقاولون.. وبرشلونة يواجه مايوركا خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا والجزيري.. وظهور ألفينا للمرة الأولى محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو
أخر الأخبار
الأهلي يعلن موعد عودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية 14 دقيقة | الدوري المصري
سلة - الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد هيثم كمال 22 دقيقة | كرة سلة
إنتر يعلن استحواذ ماروتا على حصة من الأسهم 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاب الله يكشف عن تفاصيل إصابة بن رمضان 32 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول: سنتعاون مع الشرطة بشأن الحادثة العنصرية ضد سيمينيو ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف سبب عدم مشاركة محمد شكري ضد فاركو ساعة | الدوري المصري
سلوت: انبهرت بتكريم جوتا.. وانتابني نفس شعور صلاح ولكن دون دموع ساعة | الدوري الإنجليزي
ملعب هيئة قناة السويس يوافق على استضافة مباريات الإسماعيلي الجماهيرية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511308/في-الجول-يكشف-سبب-عدم-مشاركة-محمد-شكري-ضد-فاركو