كرة طائرة - ثنائي الزمالك السابق.. حتا الإماراتي يضم لعبة ورضا هيكل

السبت، 16 أغسطس 2025 - 13:13

كتب : FilGoal

انضمام رضا هيكل ومحمد مصطفى لعبة لحتا الإماراتي

أعلن نادي حتا الإماراتي تعاقده مع الثنائي محمد مصطفى "لعبة" ورضا هيكل لتدعيم فريق الكرة الطائرة.

وسبق للثنائي اللعب بقميص الزمالك خلال السنوات الماضية ومنتخب مصر.

وسيشارك الثنائي مع الفريق خلال الموسم المقبل من الدوري الإماراتي للكرة الطائرة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الزمالك يضم أبو السعود من سموحة الزمالك يعلن تعيين أحمد رمضان الجيزاوي مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط للسيدات كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط الرجال

وتوج كلباء بالدوري الإماراتي للكرة الطائرة خلال الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد توج بلقب البطولة العربية خلال الموسم الماضي بينما خسر لقبي الدوري وكأس مصر.

ورحل لعبة عن الزمالك بنهاية الموسم الماضي، بينما رحل رضا هيكل بنهاية الموسم قبل الماضي لخوض تجربة احترافية خارج مصر.

الزمالك كرة طائرة حتا الإماراتي رضا هيكل محمد مصطفى لعبة
نرشح لكم
كرة طائرة - الزمالك يضم أبو السعود من سموحة الزمالك يعلن تعيين أحمد رمضان الجيزاوي مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط للسيدات كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط الرجال كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بضم ملك إسماعيل كرة طائرة - إصابة عبد الحليم عبو في الرأس خلال معسكر منتخب مصر كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع الكوبي رونالدو سيبيدا أبرو كرة طائرة – كما انفرد في الجول.. نادي بوستو الإيطالي يضم مريم متولي من الزمالك
أخر الأخبار
برونو: سأرحل من مانشستر يونايتد فقط في هذه الحالة 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
الطرد الأول.. أستون فيلا يتعادل مع نيوكاسل بـ 10 لاعبين 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميرور: نيوكاسل قد يقر عقوبة مالية ضد إيزاك 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: جالاتاسراي يرسل عرضا لضم إيدرسون.. ورد مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
الأهلي يعلن موعد عودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري
سلة - الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد هيثم كمال ساعة | كرة سلة
إنتر يعلن استحواذ ماروتا على حصة من الأسهم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جاب الله يكشف عن تفاصيل إصابة بن رمضان 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511305/كرة-طائرة-ثنائي-الزمالك-السابق-حتا-الإماراتي-يضم-لعبة-ورضا-هيكل