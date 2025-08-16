كرة طائرة - ثنائي الزمالك السابق.. حتا الإماراتي يضم لعبة ورضا هيكل
السبت، 16 أغسطس 2025 - 13:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي حتا الإماراتي تعاقده مع الثنائي محمد مصطفى "لعبة" ورضا هيكل لتدعيم فريق الكرة الطائرة.
وسبق للثنائي اللعب بقميص الزمالك خلال السنوات الماضية ومنتخب مصر.
وسيشارك الثنائي مع الفريق خلال الموسم المقبل من الدوري الإماراتي للكرة الطائرة.
وتوج كلباء بالدوري الإماراتي للكرة الطائرة خلال الموسم الماضي.
وكان الزمالك قد توج بلقب البطولة العربية خلال الموسم الماضي بينما خسر لقبي الدوري وكأس مصر.
ورحل لعبة عن الزمالك بنهاية الموسم الماضي، بينما رحل رضا هيكل بنهاية الموسم قبل الماضي لخوض تجربة احترافية خارج مصر.
