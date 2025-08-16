قائمة برشلونة - غياب تشيزني وليفاندوفسكي.. وتواجد جارسيا وراشفورد لمواجهة مايوركا

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا.

ويلتقي برشلونة مع مايوركا مساء اليوم السبت على ملعب الأخير بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

تشهد القائمة غياب فويتشيك تشيزني وروبرت ليفاندوفسكي، بينما يتواجد جوان جارسيا وماركوس راشفورد لأول مرة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا - جوان جارسيا - دييجو كوتشين.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري ترينتس.

الوسط: جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - درو - جويليرمو - توني فيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.