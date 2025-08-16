قائمة الزمالك - استبعاد الجزيري وشيكو بانزا.. وانضمام عمرو ناصر وأحمد شريف لمواجهة المقاولون

أعلن يانيك فيريرا مدرب الزمالك قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المقاولون العرب

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم السبت على استاد القاهرة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد كل من سيف الدين الجزيري وأحمد حمدي والمهدي سليمان لأسباب فنية.

ويغيب شيكو بانزا لشكواه من إجهاد في العضلة الضامة، كما يستمر استبعاد محمود جهاد وأحمد ربيع بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج - صلاح مصدق.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

الهجوم: جوان ألفينا - آدم كايد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الحميد معالي - عدي الدباغ - ناصر منسي - عمرو ناصر - أحمد شريف.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.