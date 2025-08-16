مواعيد مباريات السبت 16 أغسطس - الزمالك ضد المقاولون.. وبرشلونة يواجه مايوركا
السبت، 16 أغسطس 2025 - 10:32
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة بالدوري المصري والدوريات الأوروبية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 16 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
إنبي × وادي دجلة.. 6:00 مساء - أون سبورت 1.
غزل المحلة × سموحة.. 9:00 مساء - أون سبورت 2.
الزمالك × المقاولون العرب.. 9:00 مساء - أون سبورت 1.
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا × نيوكاسل.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
توتنام × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
سندرلاند × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
برايتون × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
ولفرهامبتون × مانشستر سيتي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
ريال مايوركا × برشلونة.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا × ريال سوسيداد.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الفرنسي
لانس × ليون.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
موناكو × لو هافر.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
نيس × تولوز.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
كأس السوبر الألماني
شتوتجارت × بايرن ميونيخ.. 9:30 مساء.
الدوري البرتغالي
إشتريلا دي أمادورا × بنفيكا.. 10:30 مساء.
الدوري الهولندي
إكسليسيور × فينورد.. 7:45 مساء - دبي الرياضية.
كأس أمم إفريقيا لكرة السلة
مصر × أوغندا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 9.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا