مواعيد مباريات السبت 16 أغسطس - الزمالك ضد المقاولون.. وبرشلونة يواجه مايوركا

تستكمل اليوم مباريات الجولة بالدوري المصري والدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 16 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

إنبي × وادي دجلة.. 6:00 مساء - أون سبورت 1.

غزل المحلة × سموحة.. 9:00 مساء - أون سبورت 2.

الزمالك × المقاولون العرب.. 9:00 مساء - أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × نيوكاسل.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

سندرلاند × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

برايتون × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ولفرهامبتون × مانشستر سيتي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × برشلونة.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × ريال سوسيداد.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

لانس × ليون.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

موناكو × لو هافر.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

نيس × تولوز.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس السوبر الألماني

شتوتجارت × بايرن ميونيخ.. 9:30 مساء.

الدوري البرتغالي

إشتريلا دي أمادورا × بنفيكا.. 10:30 مساء.

الدوري الهولندي

إكسليسيور × فينورد.. 7:45 مساء - دبي الرياضية.

كأس أمم إفريقيا لكرة السلة

مصر × أوغندا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

