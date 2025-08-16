مواعيد مباريات السبت 16 أغسطس - الزمالك ضد المقاولون.. وبرشلونة يواجه مايوركا

السبت، 16 أغسطس 2025 - 10:32

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

تستكمل اليوم مباريات الجولة بالدوري المصري والدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 16 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
الخسارة الـ 800.. مارسيليا يخسر من رين المنقوص في افتتاح الدوري خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي إيراولا: سنتحدث مع الشرطة بسبب الهتافات العنصرية ضد سيمينيو إيكيتيكي: بهذه الطريقة سأتخطى عقبة المساحات الضيقة في إنجلترا

إنبي × وادي دجلة.. 6:00 مساء - أون سبورت 1.

غزل المحلة × سموحة.. 9:00 مساء - أون سبورت 2.

الزمالك × المقاولون العرب.. 9:00 مساء - أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × نيوكاسل.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

سندرلاند × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

برايتون × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ولفرهامبتون × مانشستر سيتي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × برشلونة.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × ريال سوسيداد.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

لانس × ليون.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

موناكو × لو هافر.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

نيس × تولوز.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس السوبر الألماني

شتوتجارت × بايرن ميونيخ.. 9:30 مساء.

الدوري البرتغالي

إشتريلا دي أمادورا × بنفيكا.. 10:30 مساء.

الدوري الهولندي

إكسليسيور × فينورد.. 7:45 مساء - دبي الرياضية.

كأس أمم إفريقيا لكرة السلة

مصر × أوغندا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

الزمالك برشلونة الدوري المصري الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
قائمة الزمالك - استبعاد الجزيري وشيكو بانزا.. وانضمام عمرو ناصر وأحمد شريف لمواجهة المقاولون خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا والجزيري.. وظهور ألفينا للمرة الأولى محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو خطاب: التغييرات الكثيرة أثرت علينا ضد الأهلي.. والمباراة مرت بمرحلتين مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير حرس الحدود يبدأ مشواره في الدوري بالفوز على البنك بصاروخية الشيخ ثنائية زيزو ويوم هاني الحافل.. الأهلي يحقق الفوز الأول برباعية أمام فاركو
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - استبعاد الجزيري وشيكو بانزا.. وانضمام عمرو ناصر وأحمد شريف لمواجهة المقاولون 44 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات السبت 16 أغسطس - الزمالك ضد المقاولون.. وبرشلونة يواجه مايوركا 56 دقيقة | الدوري المصري
الخسارة الـ 800.. مارسيليا يخسر من رين المنقوص في افتتاح الدوري 9 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 10 ساعة | الدوري المصري
إيراولا: سنتحدث مع الشرطة بسبب الهتافات العنصرية ضد سيمينيو 10 ساعة | الكرة الأوروبية
إيكيتيكي: بهذه الطريقة سأتخطى عقبة المساحات الضيقة في إنجلترا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا والجزيري.. وظهور ألفينا للمرة الأولى 10 ساعة | الدوري المصري
الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511300/مواعيد-مباريات-السبت-16-أغسطس-الزمالك-ضد-المقاولون-وبرشلونة-يواجه-مايوركا