الخسارة الـ 800.. مارسيليا يخسر من رين المنقوص في افتتاح الدوري

السبت، 16 أغسطس 2025 - 01:43

كتب : FilGoal

مارسيليا - رين

خسر مارسيليا من منافسه رين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل لودوفيك بلا هدف المباراة الوحيد.

وتعتبر هذه الخسارة هي الـ 800 لمارسيليا طوال تاريخه في الدوري الفرنسي.

أخبار متعلقة:
كيكر: ليفركوزن يضع شرطا أمام مارسيليا لبيع أمين عدلي اتحاد جدة ينافس مارسيليا على ضم بن ناصر مارسيليا يعيد وياه للدوري الفرنسي فوت ميركاتو: مارسيليا يعرض أوناحي في صفقة تبادلية مع جيرونا

وشارك الثلاثي الجديد لمارسيليا جوناثان روي وإيجان ريلي وأنجل جوميس منذ الدقيقة الأولى.

بينما دخل تيموثي وياه وبيير إيمريك أوباميانج الصفقتين الجديدتين لمارسيليا كبديلين.

وطرد المغربي عبد الحميد آيت بودلال لاعب رين بشكل مباشر في الدقيقة 31 بعد مراجعة من تقنية الفيديو.

ويقود الإيطالي روبرتو دي زيربي فريق مارسيليا للموسم الثاني على التوالي.

وأحرز بلا الهدف في الوقت القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز حصل رين على نقاط المباراة كاملة.

مارسيليا الدوري الفرنسي رين
نرشح لكم
إيراولا: سنتحدث مع الشرطة بسبب الهتافات العنصرية ضد سيمينيو إيكيتيكي: بهذه الطريقة سأتخطى عقبة المساحات الضيقة في إنجلترا الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج ثورة سيمينيو أخمدها كييزا.. ليفربول يخطف فوزا مثيرا أمام بورنموث النصر يعلن ضم كومان بعد هتافات عنصرية.. إيقاف مباراة ليفربول ضد بورنموث بسبب سيمينيو ديلي ميل: نوتنجهام يرسل عرضا لـ مانشستر سيتي لضم ريكو لويس انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(2) بورنموث
أخر الأخبار
الخسارة الـ 800.. مارسيليا يخسر من رين المنقوص في افتتاح الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي ساعة | الدوري المصري
إيراولا: سنتحدث مع الشرطة بسبب الهتافات العنصرية ضد سيمينيو ساعة | الكرة الأوروبية
إيكيتيكي: بهذه الطريقة سأتخطى عقبة المساحات الضيقة في إنجلترا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا والجزيري.. وظهور ألفينا للمرة الأولى 2 ساعة | الدوري المصري
الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
ثورة سيمينيو أخمدها كييزا.. ليفربول يخطف فوزا مثيرا أمام بورنموث 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو
/articles/511299/الخسارة-الـ-800-مارسيليا-يخسر-من-رين-المنقوص-في-افتتاح-الدوري