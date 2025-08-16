الخسارة الـ 800.. مارسيليا يخسر من رين المنقوص في افتتاح الدوري

خسر مارسيليا من منافسه رين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل لودوفيك بلا هدف المباراة الوحيد.

وتعتبر هذه الخسارة هي الـ 800 لمارسيليا طوال تاريخه في الدوري الفرنسي.

وشارك الثلاثي الجديد لمارسيليا جوناثان روي وإيجان ريلي وأنجل جوميس منذ الدقيقة الأولى.

بينما دخل تيموثي وياه وبيير إيمريك أوباميانج الصفقتين الجديدتين لمارسيليا كبديلين.

وطرد المغربي عبد الحميد آيت بودلال لاعب رين بشكل مباشر في الدقيقة 31 بعد مراجعة من تقنية الفيديو.

ويقود الإيطالي روبرتو دي زيربي فريق مارسيليا للموسم الثاني على التوالي.

وأحرز بلا الهدف في الوقت القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز حصل رين على نقاط المباراة كاملة.