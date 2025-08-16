الخسارة الـ 800.. مارسيليا يخسر من رين المنقوص في افتتاح الدوري
السبت، 16 أغسطس 2025 - 01:43
كتب : FilGoal
خسر مارسيليا من منافسه رين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة الدوري الفرنسي.
وسجل لودوفيك بلا هدف المباراة الوحيد.
وتعتبر هذه الخسارة هي الـ 800 لمارسيليا طوال تاريخه في الدوري الفرنسي.
وشارك الثلاثي الجديد لمارسيليا جوناثان روي وإيجان ريلي وأنجل جوميس منذ الدقيقة الأولى.
بينما دخل تيموثي وياه وبيير إيمريك أوباميانج الصفقتين الجديدتين لمارسيليا كبديلين.
وطرد المغربي عبد الحميد آيت بودلال لاعب رين بشكل مباشر في الدقيقة 31 بعد مراجعة من تقنية الفيديو.
ويقود الإيطالي روبرتو دي زيربي فريق مارسيليا للموسم الثاني على التوالي.
وأحرز بلا الهدف في الوقت القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.
وبهذا الفوز حصل رين على نقاط المباراة كاملة.
نرشح لكم
إيراولا: سنتحدث مع الشرطة بسبب الهتافات العنصرية ضد سيمينيو إيكيتيكي: بهذه الطريقة سأتخطى عقبة المساحات الضيقة في إنجلترا الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج ثورة سيمينيو أخمدها كييزا.. ليفربول يخطف فوزا مثيرا أمام بورنموث النصر يعلن ضم كومان بعد هتافات عنصرية.. إيقاف مباراة ليفربول ضد بورنموث بسبب سيمينيو ديلي ميل: نوتنجهام يرسل عرضا لـ مانشستر سيتي لضم ريكو لويس انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(2) بورنموث