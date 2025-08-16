خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي

السبت، 16 أغسطس 2025 - 01:28

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - مودرن - محمد هاني

يدرس الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد محمد معروف حكم مباراة الأهلي ضد فاركو بسبب طرد محمد هاني.

وانتصر الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد يوسف المدير الرياضي لـ الأهلي ذهب لمحمد معروف حكم اللقاء بعد نهاية المباراة لمعرفة سبب طرد محمد يوسف لأن الأمر لم يستحق ذلك من وجهة نظره.

معروف أخبر يوسف بأن ظهير الأهلي أخطئ في حقه أثناء لقطة الطرد وسيذكر كل ما حدث في تقريره وهو ما سيترتب عليه توقيع عقوبة كبيرة على اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يدرس تقديم شكوى رسمية ضد الحكم.

وأشهر معروف البطاقة الحمراء في وجه هاني قبل لحظات من استبداله ومشاركة أحمد رضا بدلا منه.

وصنع هاني هدفين في فوز الأهلي برباعية لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.

الفوز هو الأول للأهلي في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن المصري المتصدر.

وكان الأهلي قد تعادل 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى.

بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر، حيث تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع إنبي.

الأهلي الدوري المصري محمد هاني
