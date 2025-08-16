إيراولا: سنتحدث مع الشرطة بسبب الهتافات العنصرية ضد سيمينيو

شدد أندوني إيراولا المدير الفني لـ بورنموث على أن ناديه سيتحدث إلى الشرطة بعد الواقعة العنصرية التي تعرض لها أنطوان سيمينيو لاعب الفريق في مباراة ليفربول.

وخطف ليفربول فوزا مثيرا أمام منافسه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لشبكة سكاي سبورتس: "موقف أنطوان سيمينيو بعد الهتافات العنصرية؟ الحكم شرح الموقف لي ولأرني سلوت مدرب ليفربول على الفور، من المؤسف جدا أننا نضطر للحديث عن مثل هذه الأمور".

وأضاف "اللاعبون ومدرب ليفربول يشعرون بالأمر ذاته، الجميع يدرك أن مثل هذه الأمور يجب أن تختفي من كل مكان، وخاصة من كرة القدم".

وأنهى حديثه قائلا: "الآن علينا من جديد التحدث إلى الشرطة والمسؤولين، أعتقد أن سيمينيو سيبقى يفكر في الأمر بالتأكيد، ولا ينبغي أن يكون الوضع هكذا".

ولا يعرف ليفربول الهزيمة على أرضه طوال 104 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي عندما يسجل أولا إذ فاز في 94 مباراة وتعادل 10 آخرين.

وثار أنطوان سيمينيو بسبب تلقيه هتافات عنصرية من قبل مشجع من ليفربول عندما كانت النتيجة التعادل دون أهداف.

وأدت ثورة سيمينيو إلى إيقاف المباراة عقب حديثه مع الحكم أنتوني تيلور.

وأوقف تيلور المباراة بحسب بروتوكول فيفا المتبع لمكافحة العنصرية.

وأبلغ اللاعب حكم المباراة بالأمر وأوقف اللقاء فورا.

اللاعب الذي يتعرض لإهانة عنصرية يشير بتقاطع أيديه عند المعصمين إلى الحكم، مما يدفع الحكم إلى بدء الإجراء المكون من ثلاث خطوات.

الخطوة 1 - إيقاف المباراة

من الحكم: إذا لاحظ الحكم أو تلقى بلاغًا عن إساءة، فسيستخدم إشارة "لا للعنصرية" للإشارة إلى الحادثة.

من اللاعب: يستخدم اللاعب الذي يتعرض للإساءة إشارة "لا للعنصرية" لإبلاغ الحكم أو القائد أو مسؤول الفريق بالحادثة.

مراقب المباراة: إذا لاحظ مسؤول المباراة أو تلقى بلاغًا عن إساءة، فسيُبلغ الحكم بضرورة إيقاف المباراة.

وفي الـ 3 حالات يقرر الحكم إيقاف المباراة من عدمه.

الخطوة 2 - تعليق المباراة

إذا لم يتوقف الحادث عند استئناف المباراة، يُوقف الحكم المباراة ويأمر الفريقين بالعودة إلى غرف تبديل الملابس. يُعلن في الملعب عن سبب إيقاف المباراة، وفي حال استمرار الحادث، تُلغى المباراة.

الخطوة 3 – إلغاء المباراة

إذا لم يتوقف الحادث عند استئناف المباراة، يلغي الحكم المباراة. ولن يتم ذلك إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة والخبراء، وعندما يكون الإلغاء آمنا.

وتمكن سيمينيو من تسجيل هدفين والتعادل مع ليفربول قبل أن يخمد كييزا هذه الثورة بتسجيله الهدف الثالث ثم اتبعه صلاح بقتل آمال بورنموث في إمكانية التعادل.

وبكى صلاح عقب المباراة بعد هتافات الجمهور لديوجو جوتا زميله السابق الذي توفى بعد حادث سير.

وبهذا الفوز حصل ليفربول على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل بورنموث على أي نقطة.