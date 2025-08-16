إيكيتيكي: بهذه الطريقة سأتخطى عقبة المساحات الضيقة في إنجلترا

أوضح هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الطريقة التي سيتبعها من أجل تخطي أمر المساحات الضيقة في الدوري الإنجليزي.

وانضم إيكيتيكي إلى ليفربول في الصيف الجاري قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال اللاعب الفرنسي لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنها كانت مباراة جيدة، كان يمكنني أن أقدم أداء أفضل، لكن الأهم هو الفوز والعقلية التي أظهرناها، أردنا الفوز من أجل الجماهير التي حضرت ومن أجل ديوجو وسعيد لأننا فعلنا ذلك".

وأضاف "هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن أحسنها، حاولت أن أساعد الفريق قدر استطاعتي، وأستطيع أن أقدم أكثر من ذلك بكثير أعتقد أنني سأتطور وأقدم المزيد لهذا الفريق".

وتابع "عندما كنت صغيرا اتخذت الثنائي نيمار وكريم بنزيمة كقدوة، أحب بنزيمة وما فعله من أجل كرة القدم هو ما يجعلني أعتبره قدوتي".

وكشف "غيرت طريقة لعبي، كرة القدم مختلفة هنا إذ تتميز بكثافة أكبر، والمدافعون أقوى وهناك مساحات ضيقة، كنت أجد مساحات أكبر بكثير في ألمانيا. لهذا أحاول أن أتحرك، وأربط اللعب، ثم أركض خلف الدفاع".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن نجد الطريقة للنجاح عبر التفاصيل، علينا فقط أن نتحسن".

وسجل إيكيتيكي هدفا لفريقه في شباك بورنموث في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل إيكيتيكي إذ أحرز في المباراة الأولى ضد كريستال بالاس في كأس درع المجتمع.

ولا يعرف ليفربول الهزيمة على أرضه طوال 104 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي عندما يسجل أولا إذ فاز في 94 مباراة وتعادل 10 آخرين.

وثار أنطوان سيمينيو بسبب تلقيه هتافات عنصرية من قبل مشجع من ليفربول عندما كانت النتيجة التعادل دون أهداف.

وأدت ثورة سيمينيو إلى إيقاف المباراة عقب حديثه مع الحكم أنتوني تيلور.

وأوقف تيلور المباراة بحسب بروتوكول فيفا المتبع لمكافحة العنصرية.

وتمكن سيمينيو من تسجيل هدفين والتعادل مع ليفربول قبل أن يخمد كييزا هذه الثورة بتسجيله الهدف الثالث ثم اتبعه صلاح بقتل آمال بورنموث في إمكانية التعادل.

وبكى صلاح عقب المباراة بعد هتافات الجمهور لديوجو جوتا زميله السابق الذي توفى بعد حادث سير.

وبهذا الفوز حصل ليفربول على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل بورنموث على أي نقطة.