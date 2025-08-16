خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا والجزيري.. وظهور ألفينا للمرة الأولى
السبت، 16 أغسطس 2025 - 00:53
كتب : حازم أمين
تظهر صفقة الزمالك في قائمة الفريق للمرة الأولى، بينما تم استبعاد صفقة أخرى.
ويلعب الزمالك أمام المقاولون العرب السبت 16 أغسطس في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.
وعلم FilGoal.com أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا قد قرر استبعاد الوافد الأنجولي الجديد شيكو بانزا من القائمة.
كذلك لن يتواجد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.
وتم استبعاد الثنائي بقرار فني.
فيما يتواجد البرازيلي خوان ألفينا جناح الزمالك الجديد في قائمة فريقه للمرة الأولى.
وافتتح الزمالك منافساته في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.
الزمالك هو الوحيد الذي يملك فرصة انتزاع صدارة الدوري من المصري إن نجح في تجاوز فارق الأهداف.
ويتصدر المصري جدول الترتيب بـ 6 نقاط من انتصارين.
