الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج

عادل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول المهاجم الإنجليزي أندي كول في قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدفين على بورنموث في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي.

وأصبح الدولي المصري أول لاعب يسجل 10 أهداف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي عبر تاريخه.

ووصل صلاح لهدفه الـ 187 في الدوري الإنجليزي وتساوى مع أندي كول في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين في بريميرليج.

وبات صلاح هو الهداف وصاحب أكبر عدد مساهمات تهديفية (تسجيل وصناعة) في تاريخ الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي إذ سجل 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

وساهم صلاح لفريقه على ملعب أنفيلد معقل ليفربول بالدوري الإنجليزي في 148 هدفا.

ولا يعرف ليفربول الهزيمة على أرضه طوال 104 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي عندما يسجل أولا إذ فاز في 94 مباراة وتعادل 10 آخرين.

وثار أنطوان سيمينيو بسبب تلقيه هتافات عنصرية من قبل مشجع من ليفربول عندما كانت النتيجة التعادل دون أهداف.

وأدت ثورة سيمينيو إلى إيقاف المباراة عقب حديثه مع الحكم أنتوني تيلور.

وأوقف تيلور المباراة بحسب بروتوكول فيفا المتبع لمكافحة العنصرية.

وتمكن سيمينيو من تسجيل هدفين والتعادل مع ليفربول قبل أن يخمد كييزا هذه الثورة بتسجيله الهدف الثالث ثم اتبعه صلاح بقتل آمال بورنموث في إمكانية التعادل.

وبكى صلاح عقب المباراة بعد هتافات الجمهور لديوجو جوتا زميله السابق الذي توفى بعد حادث سير.

وبهذا الفوز حصل ليفربول على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل بورنموث على أي نقطة.