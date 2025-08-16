الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج

السبت، 16 أغسطس 2025 - 00:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

عادل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول المهاجم الإنجليزي أندي كول في قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدفين على بورنموث في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
ثورة سيمينيو أخمدها كييزا.. ليفربول يخطف فوزا مثيرا أمام بورنموث بعد هتافات عنصرية.. إيقاف مباراة ليفربول ضد بورنموث بسبب سيمينيو ليوني: عرض ليفربول جعلني أقول ما هذا الجنون الصفقات لم تتوقف.. ليفربول يضم جيوفاني ليوني

وأصبح الدولي المصري أول لاعب يسجل 10 أهداف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي عبر تاريخه.

ووصل صلاح لهدفه الـ 187 في الدوري الإنجليزي وتساوى مع أندي كول في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين في بريميرليج.

وبات صلاح هو الهداف وصاحب أكبر عدد مساهمات تهديفية (تسجيل وصناعة) في تاريخ الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي إذ سجل 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

وساهم صلاح لفريقه على ملعب أنفيلد معقل ليفربول بالدوري الإنجليزي في 148 هدفا.

ولا يعرف ليفربول الهزيمة على أرضه طوال 104 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي عندما يسجل أولا إذ فاز في 94 مباراة وتعادل 10 آخرين.

وثار أنطوان سيمينيو بسبب تلقيه هتافات عنصرية من قبل مشجع من ليفربول عندما كانت النتيجة التعادل دون أهداف.

وأدت ثورة سيمينيو إلى إيقاف المباراة عقب حديثه مع الحكم أنتوني تيلور.

وأوقف تيلور المباراة بحسب بروتوكول فيفا المتبع لمكافحة العنصرية.

وتمكن سيمينيو من تسجيل هدفين والتعادل مع ليفربول قبل أن يخمد كييزا هذه الثورة بتسجيله الهدف الثالث ثم اتبعه صلاح بقتل آمال بورنموث في إمكانية التعادل.

وبكى صلاح عقب المباراة بعد هتافات الجمهور لديوجو جوتا زميله السابق الذي توفى بعد حادث سير.

وبهذا الفوز حصل ليفربول على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل بورنموث على أي نقطة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي أندي كول
نرشح لكم
الخسارة الـ 800.. مارسيليا يخسر من رين المنقوص في افتتاح الدوري إيراولا: سنتحدث مع الشرطة بسبب الهتافات العنصرية ضد سيمينيو إيكيتيكي: بهذه الطريقة سأتخطى عقبة المساحات الضيقة في إنجلترا ثورة سيمينيو أخمدها كييزا.. ليفربول يخطف فوزا مثيرا أمام بورنموث النصر يعلن ضم كومان بعد هتافات عنصرية.. إيقاف مباراة ليفربول ضد بورنموث بسبب سيمينيو ديلي ميل: نوتنجهام يرسل عرضا لـ مانشستر سيتي لضم ريكو لويس انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(2) بورنموث
أخر الأخبار
الخسارة الـ 800.. مارسيليا يخسر من رين المنقوص في افتتاح الدوري 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي ساعة | الدوري المصري
إيراولا: سنتحدث مع الشرطة بسبب الهتافات العنصرية ضد سيمينيو ساعة | الكرة الأوروبية
إيكيتيكي: بهذه الطريقة سأتخطى عقبة المساحات الضيقة في إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا والجزيري.. وظهور ألفينا للمرة الأولى ساعة | الدوري المصري
الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج ساعة | الكرة الأوروبية
محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
ثورة سيمينيو أخمدها كييزا.. ليفربول يخطف فوزا مثيرا أمام بورنموث 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو
/articles/511294/الأرقام-القياسية-مستمرة-محمد-صلاح-يعادل-أندي-كول-في-الهدافين-التاريخيين-بـ-بالبريميرليج