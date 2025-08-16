محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو

كشف محمد شريف مهاجم الأهلي أن تسجيل هدف مبكر ساهم في تحقيق فوز كبير على فاركو.

وسجل شريف هدفا برأسية في الدقائق الأولى ضد فاركو ممهدا فوزا الأهلي بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال شريف لاعب الأهلي عبر موقع النادي: "حققنا فوزا مهما على فاركو بعد التعادل في الجولة الأولى. تعلمنا من أخطائنا بعد الجولة الأولى وكان لدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز أمام فاركو".

وأضاف "تسجيل هدف مبكر في المباراة يساعد الفريق على تحقيق هدفه من خلال خلق مساحات، وأي هدف يسجله الفريق هو عمل جماعي".

وأتم "جماهير الأهلي داعمة للفريق ولجميع اللاعبين، وسنبذل أقصى جهد مع الفريق لإسعادهم".

ووصل شريف إلى الهدف رقم 60 مع الأهلي في جميع المسابقات في 153 مباراة.

ورفع شريف رصيده أيضا للهدف رقم 60 في الدوري المصري سجلها مع الأهلي وإنبي ووادي دجلة.