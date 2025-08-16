ثورة سيمينيو أخمدها كييزا.. ليفربول يخطف فوزا مثيرا أمام بورنموث

خطف ليفربول فوزا مثيرا أمام منافسه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو وفيديريكو كييزا ومحمد صلاح أهداف ليفربول.

بينما أحرز ثنائية بورنموث أنطوان سيمينيو.

وثار أنطوان سيمينيو بسبب تلقيه هتافات عنصرية من قبل مشجع من ليفربول عندما كانت النتيجة التعادل دون أهداف.

وأدت ثورة سيمينيو إلى إيقاف المباراة عقب حديثه مع الحكم أنتوني تيلور.

وأوقف تيلور المباراة بحسب بروتوكول فيفا المتبع لمكافحة العنصرية (طالع التفاصيل).

وتمكن سيمينيو من تسجيل هدفين والتعادل مع ليفربول قبل أن يخمد كييزا هذه الثورة بتسجيله الهدف الثالث ثم اتبعه صلاح بقتل آمال بورنموث في إمكانية التعادل.

وأصبح الدولي المصري أول لاعب يسجل 10 أهداف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي عبر تاريخه.

وبكى صلاح عقب المباراة بعد هتافات الجمهور لديوجو جوتا زميله السابق الذي توفى بعد حادث سير.

وبهذا الفوز حصل ليفربول على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل بورنموث على أي نقطة.

التشكيل

استمر الرباعي الجديد جيريمي فريمبونج وميلوس كيركيز وفلوريان فيرتز وهوجو إكيتيكي في التشكيل الأساسي بعد مشاركته في المباراة الماضية ضد كريستال بالاس في كأس درع المجتمع.

وعاد ألكسيس ماك أليستر للتشكيل الأساسي ليحصل على مكان كورتيس جونز الذي لعب أساسيا أمام كريستال بالاس.

يتواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي مع ليفربول.

📋تشكيل ليفربول.. ظهور فيرتز وإيكيتيكي وصلاح أساسيًا في افتتاحية البريميرليج أمام برنموث#في_إنجلترا pic.twitter.com/24S7ob1MOW — FilGoal (@FilGoal) August 15, 2025

بداية سريعة

بدأ ليفربول المباراة بشكل سريع وهاجم بورنموث مبكرا دون الانتظار إذ سدد صلاح كرة مقوسة بشكل رائع في الدقيقة السادسة وتصدى لها دوردي بيتروفيتش حارس مرمى بورنموث.

وفي الدقيقة التاسعة مرر إبراهيما كوناتي تمريرة سيئة إلى أليسون لم يلحق بها وخرجت ركلة ركنية.

وافتتح إيكيتيكي النتيجة في الدقيقة 37 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

video:1

هوغو إيكيتيكي يسجل أول أهداف الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز ⚽🔥#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_بورنموث pic.twitter.com/t3Zl1RBS06 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 15, 2025

شوط الأهداف

واتسم الشوط الثاني بكثرة الأهداف إذ ضاعف جاكبو النتيجة في الدقيقة 49 بعد مراوغة لاعبين داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة سكنت الشباك عقب تمريرة من إيكيتيكي.

video:2

وقلص سيمينيو الفارق في الدقيقة 64 بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من ديفيد بروكس.

وفي الدقيقة 77 أحرز سيمينيو الهدف الثاني بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وجاء كييزا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 88 بعد تسديدة قوية على الطائر عقب تشتيت خاطئ من الدفاع.

واختتم صلاح الأهداف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع عقب تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.