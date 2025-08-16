خطاب: التغييرات الكثيرة أثرت علينا ضد الأهلي.. والمباراة مرت بمرحلتين

أوضح أحمد خطاب المدير الفني لـ فاركو أن تغييرات العديدة في قائمة وتشكيل فريقه أثرت على الأداء أمام الأهلي.

وخسر فاركو على استاد القاهرة بنتيجة 4-1 من الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال خطاب في المؤتمر الصحفي: "النتيجة ضد الأهلي غير مرضية، والتغييرات الكثيرة في الفريق أثرت على الأداء، التشكيل الأساسي الحالي للفريق لا يضم سوى محمد سعيد شيكا من الموسم الماضي".

وأضاف "واجهنا منافسا قويا يمتلك عناصر مميزة ونجح في خلق بعض الفرص، إلا أن الأخطاء الدفاعية وعدم سرعة الارتداد كلفت الفريق استقبال عدة أهداف، واضطررنا لتغيير الظهيرين بسبب الإصابة".

وأكمل "المباراة مرت بمرحلتين، الأولى اتسمت بانعدام الشخصية، قبل أن يبدأ الفريق في تحسين أدائه بعد مرور 20 دقيقة، وأثق في قدرة اللاعبين على استعادة مستوى الموسم الماضي".

وأتم "البداية الصعبة أمر وارد في الدوري، ومع ارتفاع المعدل البدني والفني سيتمكن الفريق من تجاوز هذه المرحلة، وأرغب في حصد أول 3 نقاط في المباراة المقبلة".

الفوز هو الأول للأهلي في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن المصري المتصدر.

وكان الأهلي قد تعادل 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى.

بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر، حيث تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع إنبي.