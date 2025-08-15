مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير

أبدى خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي سعادته بالفوز الكبير على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي: "حققنا فوزا مهما وأهنئ الفريق والجماهير".

وأضاف "الأهم في الانتصار أنه تم بطريقة مناسبة جدا لنا، بسيطرة كاملة على نصف ملعب الخصم وهدفين في الشوط الأول".

وأوضح "قلنا للاعبين بين الشوطين إن النتيجة ليست مطمئنة، وبعد أن سجلنا الثالث انخفض الأداء. كان هناك نوع من التراخي من اللاعبين وهذا ما لم نكن نريده".

وتابع "هل يمكن أن يغير خطأ مصطفى شوبير قناعاتي بشأن حراسة المرمى؟ لا أحب تقييم اللاعبين بشكل فردي في المؤتمر التالي للمباراة.. وأعتبر نفسي محظوظا بامتلاك 3 حراس جيدين، ولكن في النهاية المركز يحتاج للاعب واحد فقط على أرض الملعب".

وأكمل "هل تأثرت بضغط الجماهير والإعلام في قرار مشاركة بنشرقي وديانج؟ هذا لم يحدث وهذه قناعاتي، وأنا سعيد بالأداء الجماعي للفريق".

واختتم "سبب التفوق الهجومي للأهلي هو ارتفاع مستوى العديد من اللاعبين وموهبتهم العالية التي تمكننا من الضغط على المنافس، وكذلك هناك مدرب وخطة موضوعة، ونحن نسير على الطريق الصحيح للمنافسة".

وتغلب الأهلي على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، شهدت صناعة محمد هاني لهدفين وطرده، وشهدت افتتاح أحمد سيد زيزو لسجله التهديفي مع الأهلي بثنائية.

كذلك عاد محمد شريف للتسجيل بقميص النادي الأحمر، بعد عودته من الخليج السعودي.

الفوز هو الأول للأهلي في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن المصري المتصدر.