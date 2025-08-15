حرس الحدود يبدأ مشواره في الدوري بالفوز على البنك بصاروخية الشيخ

حقق حرس الحدود الفوز في ظهوره الأول بالدوري المصري على حساب البنك الأهلي في لقاء أقيم على ملعب حرس الحدود.

سجل هدف اللقاء الوحيد أحمد الشيخ.

وبدأ الحرس مشواره في الدوري من الجولة الثانية بعدما حصل على راحة في الجولة الأولى.

فيما لا زال البنك الأهلي يبحث عن فوزه الأول بعدما تعادل سلبيا مع غزل المحلة.

ويعد ذلك ثاني انتصار للحرس على البنك في 5 مواجهات بالدوري مقابل 2 انتصارين للبنك وتعادل.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 25 بتسديدة صاروخية من أحمد الشيخ من خارج منطقة الجزاء..

ضغط البنك لمحاولة تعديل النتيجة ومرت فرصة أسامة فيصل بجوار القائم القائمة وقبلها تصدى الحارس لتسديدة مصطفى شلبي.

في الشوط الثاني واصل البنك محاولاته فيما تراجعت كتيبة عبد الحميد بسيوني للحفاظ على الهدف.

الضغط زاد ومرت رأسية فيصل بجوار القائم في الدقيقة 86.

وبعد 3 دقائق تصدى محمود الزنفلي لتسديدة محمود الجزار على مرتين.

وفي الدقيقة 90+5 أشهر الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بطاقة حمراء لمحمود جابر لاعب الحرس.

واستمر اللعب حتى الدقيقة 101 لتنتهي المباراة بفوز الحرس بأول 3 نقاط في الموسم.