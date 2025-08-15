ثنائية زيزو ويوم هاني الحافل.. الأهلي يحقق الفوز الأول برباعية أمام فاركو

تغلب الأهلي على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، شهدت صناعة محمد هاني لهدفين وطرده، وشهدت افتتاح أحمد سيد زيزو لسجله التهديفي مع الأهلي بثنائية.

كذلك عاد محمد شريف للتسجيل بقميص النادي الأحمر، بعد عودته من الخليج السعودي.

البداية أتت بهدف شريف في الدقيقة 10 برأسية بعد عرضية من هاني.

ووصل شريف إلى الهدف رقم 60 مع الأهلي في جميع المسابقات في 153 مباراة.

ورفع شريف رصيده أيضا للهدف رقم 60 في الدوري المصري سجلها مع الأهلي وإنبي ووادي دجلة.

وفي الدقيقة 16 سدد شريف كرة حولها محمود حسن تريزيجيه إلى المرمى، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي تسلل محمد علي بن رمضان.

وصنع بن رمضان سريعا في الدقيقة 22، الهدف الذي سجله زيزو برأسه وصار أول أهدافه بقميص الأهلي.

وسدد أليو ديانج في الدقيقة 27 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وأجرى أحمد خطاب مدرب فاركو تبديلا مبكرا في الدقيقة 30، بنزول محمد السيد بدلا من أحمد شعبان.

وفي الدقيقة 42 سدد كريم فؤاد كرة اصطدمت بدفاعات الفريق السكندري.

فيما حاول بن رمضان في الدقيقة 45+1 بتسديدة تصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا.

وفي الدقيقة 58 أتى الحسن بيني وتيو فيرنانديز بدلا من بابكار نداي ومحمود فرحات في صفوف فاركو.

وسريعا سجل زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 59 بصناعة المغربي أشرف بنشرقي.

وتعد تلك عاشر ثنائية لزيزو في الدوري المصري، إذ فعلها 9 مرات سابقة مع الزمالك.

وجاءت من قبل ضد كل من أسوان – مودرن سبورت (2) – الجونة – حرس الحدود (2) – سموحة – الاتحاد السكندري – مصر للمقاصة، ليصبح لقاء فاركو العاشر.

صاحب الـ 29 عاما رفع رصيده لـ 63 هدفا في الدوري المصري خلال 174 مباراة.

وأتى نيتس جراديشار وأحمد نبيل كوكا بدلا من محمد شريف وأليو ديانج في الدقيقة 67، بينما أتى إسلام المزين وياسين الملاح بدلا من محمد عز ومحمد حسين.

وسجل فاركو هدفه الوحيد في الدقيقة 70 بتوقيع محمد فخري، من متابعة لكرة ارتدت بالخطأ من مصطفى شوبير، بعد إبعاده لكرة اصطدمت برأس محمد هاني.

وسجل جراديشار رابع الأهداف بعد تمريرة من هاني تلقاها وراوغ الحارس محمد سعيد شيكا ليسجل في الشباك في الدقيقة 81.

وأتى طاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه في الدقيقة 82.

بينما تم طرد محمد هاني في الدقيقة 90 بإنذار ثانٍ، بسبب تأخره في الخروج أثناء التبديل، ليخرج زيزو ويأتي أحمد رضا بدلا منه.

الفوز هو الأول للأهلي في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن المصري المتصدر.

وكان الأهلي قد تعادل 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى.

بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر، حيث تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع إنبي.