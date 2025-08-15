النصر يعلن ضم كومان

أعلن نادي النصر التعاقد مع كينجسلي كومان قادما من بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف النادي السعودي عن مدة العقد، إلا أن بحسب التقارير الإخبارية فإن العقد يمتد حتى 2028.

وانتقل كومان إلى النصر مقابل 25 مليون يورو حصل عليهم بايرن ميونيخ.

وكان اللاعب الفرنسي قد أعلن في وقت سابق رحيله من بايرن ميونيخ.

وكتب كومان عبر حسابه على إنستجرام "من الصعب تصديق أن ما يقارب 10 أعوام قد مرت منذ أن جعلت من ميونيخ موطني لأول مرة وأنا في 19 من عمري".

وأضاف "كنت محظوظا بأن أشارك ذكريات لا تنسى ونجاحات مع هذا النادي الرائع وصلت إلى 9 ألقاب في الدوري الألماني، و6 كؤوس سوبر، و3 كؤوس ألمانيا، وكأس عالم للأندية، وفوق كل شيء أكثر لحظة أفخر بها وهي تسجيلي هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة".

وتابع "إلى الجماهير دعمكم خلال كل انتصار وكل تحد كان يعني لي العالم بأسره، سأحمل دائما محبتكم وشغفكم ووفاءكم في قلبي".

وواصل "أنا ممتن بعمق لكل المدربين، والمديرين، والزملاء، وكل فرد من طاقم العمل الذي كان لي شرف العمل معه خلال رحلتي".

وأنهى "هذا النادي سيبقى دائما جزءا مني، وأتمنى لبايرن كل النجاح المستمر في المواسم القادمة، من أعماق قلبي شكرا لكم".

الفرنسي صاحب الـ 29 عاما انضم لبايرن ميونيخ في 2017 قادما من يوفنتوس بشكل نهائي.

وخاض خلال مسيرته مع البافاري 339 مباراة سجل 72 هدفا وصنع 71.

وتوج بـ 21 لقبا مع البافاري ومن قبلها 4 ألقاب مع يوفنتوس و4 ألقاب مع باريس سان جيرمان.

وفاز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2021 وخسر نهائي كأس العالم 2022 وشارك في بطولة اليورو 3 مرات.