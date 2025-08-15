شحاتة: كنا على قدر المسؤولية في الشوط الثاني ضد بتروجت.. وهذا ما ينقص الكهرباء

أوضح رضا شحاتة المدير الفني لـ كهرباء الإسماعيلية أن الانسجام لا زال ينقص فريقه رغم التعادل مع بتروجت.

وعاد الفريق الصاعد حديثا للدوري المصري في النتيجة من 2-0 لتعادل 2-2 في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال المدير الفني لـ كهرباء الإسماعيلية عبر أون سبورت 1: "قدمنا مباراة قوية واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية في الشوط الثاني، ولم نبدأ بالقوة التي كنا نريدها في الشوط الأول واستقبلنا هدفين سريعين".

وأضاف "ضممنا 9 لاعبين في اليوم قبل الأخير من نهاية القيد من أصل 22 لاعبا في الصيف، ولا يزال ينقصنا الانسجام بين اللاعبين، ونركز على العامل المعنوي أكثر من الفني في الوقت الحالي لضيق الوقت وأريد أن يصدقوا في قدرات الفريق".

وأتم "معظم اللاعبين الذين انضموا إلينا لم يلعبوا في فرقهم ويحتاجوا للوقت للوصول لأفضل حالة بدنية ونستطيع تحقيق الانتصارات في المستقبل".

video:1

وتقدم بتروجت بثنائية أحمد بحبح وبدر موسى، فيما سجل كهرباء الإسماعيلية كل من محمد السيد شيكا وسيف الخشاب.

ورفع بتروجت رصيده لنقطتين بعد تعادلين متتاليين ضد الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية.

فيما فاز كهرباء الإسماعيلية بأول نقطة له في الدوري المصري كما بات محمد السيد شيكا أول لاعب يسجل بقميص الفريق في المسابقة.