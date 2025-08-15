ديلي ميل: نوتنجهام يرسل عرضا لـ مانشستر سيتي لضم ريكو لويس

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 22:37

كتب : FilGoal

ريكو لويس - مانشستر سيتي

أرسل نادي نوتنجهام فورست عرضا إلى نظيره مانشستر سيتي للتعاقد مع ريكو لويس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن نوتنجهام فورست أرسل عرضه الأول إلى مانشستر سيتي لضم ريكو لويس.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات جارية بين الناديين.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في 2028.

ولعب لويس في الموسم الماضي 44 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

ويقترب نادي نوتنجهام فورست من التعاقد مع جيمس مكاتي من مانشستر سيتي.

بيب جوارديولا مدرب سيتي يرغب في الاحتفاظ بماكاتي، لكن اللاعب يريد الرحيل لرغبته في لعب دقائق أكثر، حسب تقارير عديدة.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس أن المفاوضات وصلت لمراحلها النهائية مقابل مبلغ يتجاوز 20 مليون جنيه استرليني.

وتثق إدارة نوتنجهام فورست في قدرتها على إتمام الصفقة، حسب رومانو.

قبل أسابيع، أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نوتنجهام فورست وكريستال بالاس من بين أندية الدوري الإنجليزي التي تُفكر في ضم جيمس ماكاتي جناح مانشستر سيتي هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن فورست وبالاس يدرسان التحرك لضم اللاعب الموهوب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قبلها بأيام، أوضحت جريدة ميرور أن هناك 4 أندية إنجليزية تتنافس مع باير ليفركوزن على ضم جيمس ماكاتي جناح مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي قد يتخلى عن اللاعب مقابل نحو 25 مليون جنيه استرليني.

وحاول ليفركوزن ضم اللاعب في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن الصفقة لم تتم.

