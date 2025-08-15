بحبح "قلب الأسد".. التحول من مدافع لمهاجم لحل أزمة بتروجت في الدوري

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 22:10

كتب : رضا السنباطي

أحمد بحبح - بتروجت - الإسماعيلي

برز اسم أحمد عبد الموجود "بحبح" لاعب بتروجت في الموسم الماضي بمركز المدافع مع تألق الفريق ووجوده في المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب تحت قيادة سيد عيد.

في الموسم الحالي وبعد مرور أول جولتين شارك بحبح كمهاجم رئيسي للفريق البترولي واستطاع أن يهز شباك كهرباء الإسماعيلية برأسية متقنة في بداية اللقاء.

مشاركة ليست الأولى كمهاجم إذ سبق أن خاض لقاء الإسماعيلي في الجولة الأولى منذ بدايته كمهاجم تحت قيادة سيد عيد الذي أعاد بحبح لمركزه الأساسي بعد سنوات.

صاحب القميص رقم 15 سجل ثاني أهدافه في الدوري المصري عبر مسيرته في المباراة رقم 58، فالهدف الأول جاء موسم 2018-2019 بقميص الداخلية وحينها لعب كلاعب وسط.

فكيف تحول بحبح من مهاجم لمدافع ثم عاد لمهاجم مرة أخرى، هذا ما يرويه أيمن نعناع المشرف على الكرة بنادي الزرقا لـ FilGoal.com.

وصرّح نعناع لـ FilGoal.com: "عندما تعاقدنا معه كان يشغل مركز المهاجم في مركز شباب الشعراء خلال مشاركته في القسم الرابع".

وأضاف "حينها لفت أنظار سمير موسى رئيس الزرقا في إحدى مباريات القسم الرابع وقرر ضمه بمقابل مادي".

وأوضح "استمر بحبح طيلة 5 مواسم مع الفريق في الدرجة الثانية مهاجما وشارك على فترات كجناح، تحت قيادة مجموعة كبيرة من المدربين أبرزهم علاء صابر ومصطفى عبده وعبد اللطيف الدوماني وماهر عبد الحليم ومحمد إسماعيل وحسام الشاذلي".

وأكمل "تلقى عرضا من الداخلية أثناء تواجد الفريق في الدوري الممتاز فوافقنا على رحيله بعد دفع المقابل المادي وشارك معهم مهاجما ثم وسط مدافع ثم مدافع".

واستمر منذ ذلك الحين بحبح في مركز قلب الدفاع سواء مع الداخلية ثم مع بتروجت منذ انضمامه له في 2023.

ولماذا تحول بحبح إلى مركز المهاجم، أجاب سيد عيد المدير الفني لـ بتروجت موضحا لـ FilGoal.com: "بحبح قلب الأسد لاعب يلعب بروح عالية، ويشغل مركز المهاجم حاليا لعدم جاهزية المهاجمين الجدد أحمد رشيد وسمير محمد ومحمود مرسي".

وكشف "الثلاثي انضم في الأسبوع الأخير من القيد، وهو ما جعلنا نعتمد على بحبح كمهاجم في ظل حاجة الفريق له، وبالفعل تفوق على نفسه".

سجل بحبح وحقق بتروجت نقطة جديدة في الدوري المصري، ولننتظر ما سيقدم بحبح في مركزه الجديد هذا الموسم أو لحين عودة المهاجمين.

أحمد بحبح بتروجت الدوري المصري
