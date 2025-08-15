انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(2) بورنموث
الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي.
انتهت
ق 90+4: جووووووووووووووووووول محمد صلاح بعد تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.
ق 88: جووووووووووووووووووول فيديريكو كييزا بعد تسديدة قوية على الطائر عقب تشتيت خاطئ من الدفاع.
ق 77: جووووووووووووووووول التعادل من سيمينيو بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
ق 64: جوووووووووووووول أنطوان سيمينيو بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من ديفيد بروكس.
ق 49: جوووووووووووول كودي جاكبو بعد مراوغة لاعبين داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة سكنت الشباك عقب تمريرة من إيكيتيكي.
استراحة
ق 37: جوووووووووول هوجو إيكيتيكي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
استئناف المباراة
ق 30: إيقاف المباراة
ق 9: تمريرة سيئة من إبراهيما كوناتي إلى أليسون لم يلحق بها وخرجت ركلة ركنية.
ق 6: تسديدة مقوسة رائعة من صلاح تصدى لها حارس بورنموث.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل