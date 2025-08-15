استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) بورنموث.. جووووووووول جاكبو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------------------

ق 49: جوووووووووووول كودي جاكبو بعد مراوغة لاعبين داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة سكنت الشباك عقب تمريرة من إيكيتيكي.

استراحة

ق 37: جوووووووووول هوجو إيكيتيكي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

استئناف المباراة

ق 30: إيقاف المباراة

ق 9: تمريرة سيئة من إبراهيما كوناتي إلى أليسون لم يلحق بها وخرجت ركلة ركنية.

ق 6: تسديدة مقوسة رائعة من صلاح تصدى لها حارس بورنموث.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل