استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) بورنموث.. جووووووووول جاكبو

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

هوجو إيكيتيكي - ليفربول - كريستال بالاس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي.

----------------------------------------------

ق 49: جوووووووووووول كودي جاكبو بعد مراوغة لاعبين داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة سكنت الشباك عقب تمريرة من إيكيتيكي.

استراحة

ق 37: جوووووووووول هوجو إيكيتيكي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

استئناف المباراة

ق 30: إيقاف المباراة

ق 9: تمريرة سيئة من إبراهيما كوناتي إلى أليسون لم يلحق بها وخرجت ركلة ركنية.

ق 6: تسديدة مقوسة رائعة من صلاح تصدى لها حارس بورنموث.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول بورنموث
