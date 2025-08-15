الانضمام لـ النصر يقترب؟ كومان يعلن رحيله من بايرن ميونيخ

الجمعة، 15 أغسطس 2025

FilGoal

كينجسلي كومان - بايرن ميونيخ

أعلن كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يذكر اللاعب الفرنسي انتقاله إلى النصر السعودي كما هو متوقع بحسب التقارير الصحفية بل اكتفى بإعلان رحيله فقط.

وكتب كومان عبر حسابه على إنستجرام "من الصعب تصديق أن ما يقارب 10 أعوام قد مرت منذ أن جعلت من ميونيخ موطني لأول مرة وأنا في 19 من عمري".

وأضاف "كنت محظوظا بأن أشارك ذكريات لا تنسى ونجاحات مع هذا النادي الرائع وصلت إلى 9 ألقاب في الدوري الألماني، و6 كؤوس سوبر، و3 كؤوس ألمانيا، وكأس عالم للأندية، وفوق كل شيء أكثر لحظة أفخر بها وهي تسجيلي هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة".

وتابع "إلى الجماهير دعمكم خلال كل انتصار وكل تحد كان يعني لي العالم بأسره، سأحمل دائما محبتكم وشغفكم ووفاءكم في قلبي".

وواصل "أنا ممتن بعمق لكل المدربين، والمديرين، والزملاء، وكل فرد من طاقم العمل الذي كان لي شرف العمل معه خلال رحلتي".

وأنهى "هذا النادي سيبقى دائما جزءا مني، وأتمنى لبايرن كل النجاح المستمر في المواسم القادمة، من أعماق قلبي شكرا لكم".

وكشف تقرير من كيكر في وقت سابق ذكر أنه لا يوجد أتفاق كامل بين بايرن والنصر بشأن كومان.

وأضاف التقرير أن المفاوضات قد تطول نظرًا لاختلاف التوقعات المالية للناديين.

وتدرك إدارة بايرن أن رحيل كومان سيتطلب منهم التعاقد مع بديل، وهو أمر مكلف جداً.

فيما تلقى كومان تأكيدات من إدارة النادي بأن الصفقة ستتم، وفقا للتقرير.

يوم الثلاثاء، قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن عن غياب كومان في مباراة الودية ضد جراسهوبرز: "إنه مريض. وإلا لكان ضمن التشكيل".

وأضاف "هناك دائمًا الكثير من التقارير والتكهنات. لكن لا يوجد ما يُذكر. كومان لاعب في صفوف بايرن ميونيخ حتى الآن".

يوم الاثنين، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن صفقة انتقال كينجسلي كومان من بايرن ميونيخ إلى النصر السعودي تمت.

وأفاد التقرير أن النصر توصل إلى اتفاق مبدئي مع بايرن ميونيخ على انتقال الجناح الفرنسي.

وأوضح التقرير أن الصفقة تمت مقابل 35 مليون يورو تشمل الإضافات.

وأضاف تقرير سكاي أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي هذا الأسبوع.

كومان سيتقاضى ما بين 20 و25 مليون يورو سنويًا مع النصر، وفقا للتقرير.

وسيوقع الجناح الفرنسي على عقد مع النصر يمتد حتى صيف 2028.

ورفضت إدارة بايرن ميونيخ العرض السابق والذي جاء بقيمة 22 مليون يورو.

وأوضح التقرير إلى النصر يسعى لضم كومان بطلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

الفرنسي صاحب الـ 29 عاما انضم لبايرن ميونيخ في 2017 قادما من يوفنتوس بشكل نهائي.

وخاض خلال مسيرته مع البافاري 339 مباراة سجل 72 هدفا وصنع 71.

وتوج بـ 21 لقبا مع البافاري ومن قبلها 4 ألقاب مع يوفنتوس و4 ألقاب مع باريس سان جيرمان.

وفاز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2021 وخسر نهائي كأس العالم 2022 وشارك في بطولة اليورو 3 مرات.

