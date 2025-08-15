برشلونة يعلن تجديد عقد كوندي

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 21:31

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد لاعبه الفرنسي جول كوندي.

جول كوندي

النادي : برشلونة

برشلونة

وكشف النادي عن أن العقد يمتد حتى 2030.

وكان عقد كوندي ينتهي في صيف 2027.

أخبار متعلقة:
سكاي: برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد كوندي حتى 2030 كالتشيو ميركاتو: باريس سان جيرمان يحلم بالتعاقد مع كوندي من برشلونة سبورت: فليك يفاضل بين ثنائي برشلونة لتعويض كوندي أمام إنتر ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده

رغبة سابقة من باريس

موقع كالتشيو ميركاتو ذكر في وقت سابق، أن باريس سان جيرمان يطمح بالتوقيع مع كوندي، وذلك لعتزيز الفريق حيث يشغل اللاعب الفرنسي العديد من المراكز.

وأراد باريس سان جيرمان دفع 100 مليون يورو لإقناع برشلونة ببيع كوندي، واستغلال مشاكل الفريق المالية.

لكن المشكلة التي تواجه باريس، أن كوندي من الركائز الأساسية للفريق الكتالوني، لذلك سيحاول كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إقناع اللاعب للإنضمام لمشروع الفريق الباريسي.

وانضم كوندي إلى برشلونة صيف 2022 قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وشارك اللاعب الفرنسي مع برشلونة هذا الموسم في 53 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 8 أهداف.

جول كوندي برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
مؤتمر فليك: لست سعيدا لعدم قيد الصفقات الجديدة.. ولم أكن راضيا عن بداية أولمو هدف الزمالك السابق.. إيجاريا إلى ريال أوفييدو الإسباني في صفقة انتقال حر مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. الأهلي أمام فاركو.. وليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي رئيس خيتافي يهاجم رابطة الدوري الإسباني قبل انطلاق الموسم ماستانتونو: ميسي أفضل لاعب في العالم.. ولهذا السبب اخترت رقم 30 أتلتيكو مدريد الأكثر إنفاقا وباينا وزوبميندي يشعلان ميركاتو الدوري الإسباني لماذا حصل ماستانتونو على رقم 30 مع ريال مدريد عكس لوائح الدوري الإسباني ماستانتونو: حلمي أن أنضم لأكبر نادي في العالم أصبح حقيقة
أخر الأخبار
بعد هتافات عنصرية.. إيقاف مباراة ليفربول ضد بورنموث بسبب سيمينيو 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثنائية العاشرة.. زيزو يضيف هدفا جديدا لـ الأهلي ضد فاركو 16 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: نوتنجهام يرسل عرضا لـ مانشستر سيتي لضم ريكو لويس 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بحبح "قلب الأسد".. التحول من مدافع لمهاجم لحل أزمة بتروجت في الدوري 49 دقيقة | الدوري المصري
ضد فاركو.. زيزو يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) بورنموث.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
الانضمام لـ النصر يقترب؟ كومان يعلن رحيله من بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يعلن تجديد عقد كوندي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو
/articles/511278/برشلونة-يعلن-تجديد-عقد-كوندي