برشلونة يعلن تجديد عقد كوندي

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد لاعبه الفرنسي جول كوندي.

وكشف النادي عن أن العقد يمتد حتى 2030.

وكان عقد كوندي ينتهي في صيف 2027.

More years. Same passion. Kounde 2030. 💙❤️ pic.twitter.com/DcsOxN30oF — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2025

رغبة سابقة من باريس

موقع كالتشيو ميركاتو ذكر في وقت سابق، أن باريس سان جيرمان يطمح بالتوقيع مع كوندي، وذلك لعتزيز الفريق حيث يشغل اللاعب الفرنسي العديد من المراكز.

وأراد باريس سان جيرمان دفع 100 مليون يورو لإقناع برشلونة ببيع كوندي، واستغلال مشاكل الفريق المالية.

لكن المشكلة التي تواجه باريس، أن كوندي من الركائز الأساسية للفريق الكتالوني، لذلك سيحاول كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إقناع اللاعب للإنضمام لمشروع الفريق الباريسي.

وانضم كوندي إلى برشلونة صيف 2022 قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وشارك اللاعب الفرنسي مع برشلونة هذا الموسم في 53 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 8 أهداف.