رقم 60 مرتين.. محمد شريف يتقدم بالهدف الأول لـ الأهلي ضد فاركو

سجل محمد شريف أول أهدافه بقميص الأهلي بعد عودته للفريق بهز شباك فاركو.

وحوّل شريف عرضية محمد هاني في الدقيقة 10 برأسية متقدما للأهلي في الجولة الثانية من الدوري على أرض استاد القاهرة.

ولا يعد محمد شريف غريبا عن الأهلي إذ خاض معه تجربة سابقة استمرت 5 مواسم.

ووصل شريف إلى الهدف رقم 60 مع الأهلي في جميع المسابقات في 153 مباراة.

ورفع شريف رصيده أيضا للهدف رقم 60 في الدوري المصري سجلها مع الأهلي وإنبي ووادي دجلة.

المخيف محمد شريف يفتتح أهدافه في دوري NILE هذا الموسم.. ويسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى فاركو ⚽🦅 pic.twitter.com/4r4ggDWtHd — ON Sport (@ONTimeSports) August 15, 2025

وسبق أن حقق محمد شريف مع الأهلي 12 لقبا متنوعا وفاز بجائزة هداف الدوري المصري 2020-21 ودوري أبطال إفريقيا 2021.

وعاد شريف للأهلي بعد موسمين بقميص الخليج السعودي.