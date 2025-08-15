رقم 60 مرتين.. محمد شريف يتقدم بالهدف الأول لـ الأهلي ضد فاركو

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 21:31

كتب : FilGoal

محمد شريف - تريزيجيه - الأهلي - فاركو

سجل محمد شريف أول أهدافه بقميص الأهلي بعد عودته للفريق بهز شباك فاركو.

وحوّل شريف عرضية محمد هاني في الدقيقة 10 برأسية متقدما للأهلي في الجولة الثانية من الدوري على أرض استاد القاهرة.

ولا يعد محمد شريف غريبا عن الأهلي إذ خاض معه تجربة سابقة استمرت 5 مواسم.

أخبار متعلقة:
تشكيل فاركو - البحراوي التعديل الوحيد أمام الأهلي تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو قائمة الأهلي - عودة أحمد رمضان والشحات وغياب ياسر ضد فاركو مران الأهلي – محاضرة من ريبيرو قبل لقاء فاركو

ووصل شريف إلى الهدف رقم 60 مع الأهلي في جميع المسابقات في 153 مباراة.

ورفع شريف رصيده أيضا للهدف رقم 60 في الدوري المصري سجلها مع الأهلي وإنبي ووادي دجلة.

ورفع شريف رصيده أيضا للهدف رقم 60 في الدوري المصري سجلها مع الأهلي وإنبي ووادي دجلة.

وسبق أن حقق محمد شريف مع الأهلي 12 لقبا متنوعا وفاز بجائزة هداف الدوري المصري 2020-21 ودوري أبطال إفريقيا 2021.

وعاد شريف للأهلي بعد موسمين بقميص الخليج السعودي.

محمد شريف الأهلي فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
شحاتة: كنا على قدر المسؤولية في الشوط الثاني ضد بتروجت.. وهذا ما ينقص الكهرباء الثنائية العاشرة.. زيزو يضيف هدفا جديدا لـ الأهلي ضد فاركو بحبح "قلب الأسد".. التحول من مدافع لمهاجم لحل أزمة بتروجت في الدوري ضد فاركو.. زيزو يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(0) البنك الأهلي.. فوز أول انتهت في الدوري المصري - الأهلي (4)-(1) فاركو إثارة الـ 4 أهداف.. كهرباء الإسماعيلية يخطف أول نقطة في تاريخه بالدوري أمام بتروجت تشكيل فاركو - البحراوي التعديل الوحيد أمام الأهلي
أخر الأخبار
النصر يعلن ضم كومان 47 ثاتيه | ميركاتو
شحاتة: كنا على قدر المسؤولية في الشوط الثاني ضد بتروجت.. وهذا ما ينقص الكهرباء دقيقة | الدوري المصري
بعد هتافات عنصرية.. إيقاف مباراة ليفربول ضد بورنموث بسبب سيمينيو 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثنائية العاشرة.. زيزو يضيف هدفا جديدا لـ الأهلي ضد فاركو 34 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: نوتنجهام يرسل عرضا لـ مانشستر سيتي لضم ريكو لويس 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بحبح "قلب الأسد".. التحول من مدافع لمهاجم لحل أزمة بتروجت في الدوري ساعة | الدوري المصري
ضد فاركو.. زيزو يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) بورنموث.. جووووووووول جاكبو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو
/articles/511277/رقم-60-مرتين-محمد-شريف-يتقدم-بالهدف-الأول-لـ-الأهلي-ضد-فاركو