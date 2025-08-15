الثالثة.. توم أبونجيل حكما لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 21:11

كتب : محمد جمال

توم أبونجيل - أحمد حجازي

يدير الجنوب إفريقي توم أبونجيل مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 تحكيميا.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي ستقام على استاد القاهرة.

وجاء طاقم التحكيم كاملا

حكم رئيسي: توم أبونجيل

مساعد أول: سانتوس جيرسون من أنجولا

مساعد ثان: زاكيلا سويلي من جنوب إفريقيا

حكم رابع: إيوجيني مدلولي من جنوب إفريقيا

يذكر أنه لا يوجد حُكام تقنية فيديو في تصفيات كأس العالم 2026.

image:2]

ستكون تلك ثالث مباراة يديرها الجنوب إفريقي لمنتخب مصر، فجاءت الأولى خلال الفوز على بوتسوانا 3-0 في تصفيات أمم إفريقيا 2023 والثانية ضد الكونغو الديمقراطية وانتهت بالخسارة بركلات الترجيح في ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

