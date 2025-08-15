ليوني: عرض ليفربول جعلني أقول ما هذا الجنون

عبر جيوفاني ليوني لاعب ليفربول الجديد عن سعادته بالانضمام إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب الإيطالي لموقع ناديه: "سعيد جدا لوجودي هنا يشرفني أن أكون هنا إنه حقا شعور رائع".

وأضاف "الحماس كبير جدا، أنا ممتن للغاية وكنت سعيدا جدا عندما علمت باهتمام ليفربول، عندما رأيت ذلك قلت يا إلهي هذا جنون".

وواصل "أرغب في التطور كثيرا مع زملائي الجدد في التدريبات، وبعد ذلك على أرضية الملعب والمشاركة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وأنهى حديثه قائلا: "سأشاهد المباراة ضد بورنموث من المدرجات، ثم بعدها تبدأ رحلة جديدة".

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع الإيطالي جيوفاني ليوني قادما من بارما الإيطالي.

صاحب الـ 18 عاما انضم للريدز بعقد طويل الأمد بمقابل مادي يصل لـ 35 مليون يورو وفقا للتقارير.

وتألق ليوني في أول مواسمه بالدوري الإيطالي مع بارما إذ خاض الموسم الماضي 17 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وبدأ ليوني مسيرته مع بادوفا وخاض أول مباراة رسمية له في مارس 2023 قبل أن يتم عامه الـ 16 بـ 3 أشهر.

وشارك في موسم 2023-24 مع سامبدوريا في 12 مباراة بالدرجة الثانية على سبيل الإعارة ثم انتقل لبارما في الصيف الماضي.

وسيرتدي ليوني القميص رقم 15 بقميص الريدز.

وأبرم ليفربول صفقات مدوية في الصيف الجاري على رأسها فلوريان فيرتز أغلى لاعب في تاريخ الدوري وكذلك هوجو إيكيتيكي.

وكان ليفربول دعم دفاعه في الصيف الجاري بالظهير الأيمن جيرمي فريمبونج، والظهير الأيسر مليوس كيركيز.

وخسر ليفربول كأس درع الاتحاد الإنجليزي قبل أيام بركلات الترجيح أمام كريستال بالاس.

ويستهل ليفربول الدوري الإنجليزي بلقاء بورنموث مساء اليوم الجمعة.

