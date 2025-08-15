مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(0) البنك الأهلي.. جووول الشيخ
الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.
ق 26: جووول أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء
بداية المباراة
