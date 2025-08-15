انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(0) البنك الأهلي.. فوز أول

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

حازم العسكري - حرس الحدود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

انتهت

ق 90+5: بطاقة حمراء لمحمد جابر لاعب الحرس بعد العودة لتقنية الفيديو

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 26: جووول أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

بداية المباراة

حرس الحدود البنك الأهلي الدوري المصري
