مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) فاركو.. جووول زيزو
الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 20:58
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
---
ق 22: جووول زيزو من رأسية عبر عرضية من بن رمضان.
ق 18: إلغاء الهدف بداعي التسلل على محمد بن رمضان
ق 17: العودة لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.
ق 16: جووول بعد تسديدة من محمد شريف ارتطمت في تريزيجيه وسكنت المرمى.
ق 10 جووول أول من محمد شريف برأسية بعد عرضية من محمد هاني
بداية المباراة
