مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) فاركو.. جووول زيزو

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

زيزو

يلعب الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ق 22: جووول زيزو من رأسية عبر عرضية من بن رمضان.

ق 18: إلغاء الهدف بداعي التسلل على محمد بن رمضان

ق 17: العودة لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.

ق 16: جووول بعد تسديدة من محمد شريف ارتطمت في تريزيجيه وسكنت المرمى.

ق 10 جووول أول من محمد شريف برأسية بعد عرضية من محمد هاني

بداية المباراة

الأهلي الدوري المصري فاركو
