انتهت في الدوري المصري - الأهلي (4)-(1) فاركو

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

احتفال زيزو بهدفه الأول مع الأهلي

يلعب الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تابع من هنا

---

ق 92 خروج زيزو ونزول أحمد رضا

ق 90 طرد محمد هاني بالإنذار الثاني بسبب تأخره في الخروج أثناء التبديل

ق 82 طاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه

ق 81 جووول جراديشار يتلقى التمريرة ويراوغ الحارس محمد سعيد شيكا ويسجل في المرمى بعد تمريرة من محمد هاني

ق 70 محمد فخري يسجل من متابعة لكرة ارتدت من مصطفى شوبير، بعد إبعاده لكرة اصطدمت برأس محمد هاني

ق 68 إسلام المزين وياسين الملاح بدلا من محمد عز ومحمد حسين

ق 67 نيتس جراديشار وأحمد نبيل كوكا بدلا من محمد شريف وأليو ديانج

ق 59 جووول زيزو يسجل الثالث بعد تمريرة من بنشرقي

ق 58 الحسن بيني وتيو فيرنانديز بدلا من بابكار نداي ومحمود فرحات

استراحة

ق 45+1 بن رمضان يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 42 كريم فؤاد يسدد والكرة ترتطم بالدفاع

ق 30 تبديل أول في صفوف فاركو بنزول محمد السيد بدلا من أحمد شعبان

ق 27 تسديدة قوية من ديانج ولكن بجوار القائم

ق 22: جووول زيزو من رأسية عبر عرضية من بن رمضان.

ق 18: إلغاء الهدف بداعي التسلل على محمد بن رمضان

ق 17: العودة لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.

ق 16: جووول بعد تسديدة من محمد شريف ارتطمت في تريزيجيه وسكنت المرمى.

ق 10 جووول أول من محمد شريف برأسية بعد عرضية من محمد هاني

بداية المباراة

الأهلي الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو خطاب: التغييرات الكثيرة أثرت علينا ضد الأهلي.. والمباراة مرت بمرحلتين مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير حرس الحدود يبدأ مشواره في الدوري بالفوز على البنك بصاروخية الشيخ ثنائية زيزو ويوم هاني الحافل.. الأهلي يحقق الفوز الأول برباعية أمام فاركو شحاتة: كنا على قدر المسؤولية في الشوط الثاني ضد بتروجت.. وهذا ما ينقص الكهرباء الثنائية العاشرة.. زيزو يضيف هدفا جديدا لـ الأهلي ضد فاركو بحبح "قلب الأسد".. التحول من مدافع لمهاجم لحل أزمة بتروجت في الدوري
أخر الأخبار
الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو 19 دقيقة | الدوري المصري
ثورة سيمينيو أخمدها كييزا.. ليفربول يخطف فوزا مثيرا أمام بورنموث 38 دقيقة | المحترفون
خطاب: التغييرات الكثيرة أثرت علينا ضد الأهلي.. والمباراة مرت بمرحلتين 39 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير ساعة | الدوري المصري
حرس الحدود يبدأ مشواره في الدوري بالفوز على البنك بصاروخية الشيخ ساعة | الدوري المصري
ثنائية زيزو ويوم هاني الحافل.. الأهلي يحقق الفوز الأول برباعية أمام فاركو ساعة | الدوري المصري
النصر يعلن ضم كومان ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو
/articles/511273/انتهت-في-الدوري-المصري-الأهلي-4-1-فاركو