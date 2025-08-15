مباشر الدوري المصري - الأهلي (4)-(1) فاركو.. طرد هاني
الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 20:58
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
ق 81 جووول جراديشار يتلقى التمريرة ويراوغ الحارس محمد سعيد شيكا ويسجل في المرمى بعد تمريرة من محمد هاني
ق 70 محمد فخري يسجل من متابعة لكرة ارتدت من مصطفى شوبير، بعد إبعاده لكرة اصطدمت برأس محمد هاني
ق 68 إسلام المزين وياسين الملاح بدلا من محمد عز ومحمد حسين
ق 67 نيتس جراديشار وأحمد نبيل كوكا بدلا من محمد شريف وأليو ديانج
ق 59 جووول زيزو يسجل الثالث بعد تمريرة من بنشرقي
ق 58 الحسن بيني وتيو فيرنانديز بدلا من بابكار نداي ومحمود فرحات
استراحة
ق 45+1 بن رمضان يسدد ولكن الحارس يتصدى
ق 42 كريم فؤاد يسدد والكرة ترتطم بالدفاع
ق 30 تبديل أول في صفوف فاركو بنزول محمد السيد بدلا من أحمد شعبان
ق 27 تسديدة قوية من ديانج ولكن بجوار القائم
ق 22: جووول زيزو من رأسية عبر عرضية من بن رمضان.
ق 18: إلغاء الهدف بداعي التسلل على محمد بن رمضان
ق 17: العودة لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.
ق 16: جووول بعد تسديدة من محمد شريف ارتطمت في تريزيجيه وسكنت المرمى.
ق 10 جووول أول من محمد شريف برأسية بعد عرضية من محمد هاني
بداية المباراة