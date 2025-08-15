مباشر الدوري المصري - الأهلي (4)-(1) فاركو.. طرد هاني

يلعب الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ق 81 جووول جراديشار يتلقى التمريرة ويراوغ الحارس محمد سعيد شيكا ويسجل في المرمى بعد تمريرة من محمد هاني

ق 70 محمد فخري يسجل من متابعة لكرة ارتدت من مصطفى شوبير، بعد إبعاده لكرة اصطدمت برأس محمد هاني

ق 68 إسلام المزين وياسين الملاح بدلا من محمد عز ومحمد حسين

ق 67 نيتس جراديشار وأحمد نبيل كوكا بدلا من محمد شريف وأليو ديانج

ق 59 جووول زيزو يسجل الثالث بعد تمريرة من بنشرقي

ق 58 الحسن بيني وتيو فيرنانديز بدلا من بابكار نداي ومحمود فرحات

استراحة

ق 45+1 بن رمضان يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 42 كريم فؤاد يسدد والكرة ترتطم بالدفاع

ق 30 تبديل أول في صفوف فاركو بنزول محمد السيد بدلا من أحمد شعبان

ق 27 تسديدة قوية من ديانج ولكن بجوار القائم

ق 22: جووول زيزو من رأسية عبر عرضية من بن رمضان.

ق 18: إلغاء الهدف بداعي التسلل على محمد بن رمضان

ق 17: العودة لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.

ق 16: جووول بعد تسديدة من محمد شريف ارتطمت في تريزيجيه وسكنت المرمى.

ق 10 جووول أول من محمد شريف برأسية بعد عرضية من محمد هاني

بداية المباراة