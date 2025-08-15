تشكيل ليفربول – استمرار مشاركة الرباعي الجديد وعودة ماك أليستر ضد بورنموث

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بورنموث.

ويواجه ليفربول خصمه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستمر الرباعي الجديد جيريمي فريمبونج وميلوس كيركيز وفلوريان فيرتز وهوجو إكيتيكي في التشكيل الأساسي بعد مشاركته في المباراة الماضية ضد كريستال بالاس في كأس درع المجتمع.

وعاد ألكسيس ماك أليستر للتشكيل الأساسي ليحصل على مكان كورتيس جونز الذي لعب أساسيا أمام كريستال بالاس.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي مع ليفربول.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركيز

خط الوسط: ألكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – كودي جاكبو