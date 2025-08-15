إثارة الـ 4 أهداف.. كهرباء الإسماعيلية يخطف أول نقطة في تاريخه بالدوري أمام بتروجت

خطف كهرباء الإسماعيلية النقطة الأولى في تاريخه بالدوري المصري بعد عودة مثيرة في الشوط الثاني ضد بتروجت على استاد بتروسبورت في الجولة الثانية.

وتقدم بتروجت بثنائية أحمد بحبح وبدر موسى، فيما سجل كهرباء الإسماعيلية كل من محمد السيد شيكا وسيف الخشاب.

ورفع بتروجت رصيده لنقطتين بعد تعادلين متتاليين ضد الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية.

فيما فاز كهرباء الإسماعيلية بأول نقطة له في الدوري المصري كما بات محمد السيد شيكا أول لاعب يسجل بقميص الفريق في المسابقة.

وصف المباراة

تقدم بتروجت بهدف أول في الدقيقة 8 عن طريق أحمد بحبح من عرضية متقنة من مصطفى الجمل.

وفي الدقيقة 20 احتسب الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد دقيقتين أودع بدر موسى الكرة في الشباك من علامة الجزاء مضاعفا تقدم بتروجت.

وتألق عمر صلاح حارس بتروجت لرأسية عبد الله عبد الرحمن مانعا فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني عاد كهرباء الإسماعيلية في 3 دقائق.

عرضية من عبد الله عبد الرحمن أودعها محمد السيد "شيكا" في الشباك من لمسة واحدة في الدقيقة 54 مقلصا الفارق.

وبعد 3 دقائق أدرك سيف الخشاب برأسية هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2.

وكاد بحبح أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 62 لكن عارضة الجابري أنابت عنه في التصدي لها.

وتألق الجابري في التصدي لفرصة بدر موسى في الدقيقة 64 وكاد علي سليمان أن يستغل المرتدة لكن كرته ارتطمت بالمدافع وخرجت لركنية لتمنع فرصة قلب النتيجة.

وفي الدقيقة 90+4 منع القائم فرصة هدف قاتل لبتروجت ثم شتت كريم يحيى متابعة هادي رياض من على خط المرمى ليمنع فرصة التقدم ولينتهي اللقاء بتعادل مثير.