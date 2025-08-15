إثارة الـ 4 أهداف.. كهرباء الإسماعيلية يخطف أول نقطة في تاريخه بالدوري أمام بتروجت

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 20:10

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

خطف كهرباء الإسماعيلية النقطة الأولى في تاريخه بالدوري المصري بعد عودة مثيرة في الشوط الثاني ضد بتروجت على استاد بتروسبورت في الجولة الثانية.

وتقدم بتروجت بثنائية أحمد بحبح وبدر موسى، فيما سجل كهرباء الإسماعيلية كل من محمد السيد شيكا وسيف الخشاب.

ورفع بتروجت رصيده لنقطتين بعد تعادلين متتاليين ضد الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – بتروجت يجدد تعاقد لاعبه بدر موسى خبر في الجول - بتروجت يتراجع عن ضم النيجري أوتشي بسبب الكشف الطبي مصدر من بتروجت يكشف لـ في الجول موقف النادي من انتقال لاعبيه للقطبين بيناير العجوز: طرد عمار غير مستحق ضد بتروجت.. ولا أعلم سبب استدعاء الـ VAR للحكم

فيما فاز كهرباء الإسماعيلية بأول نقطة له في الدوري المصري كما بات محمد السيد شيكا أول لاعب يسجل بقميص الفريق في المسابقة.

وصف المباراة

تقدم بتروجت بهدف أول في الدقيقة 8 عن طريق أحمد بحبح من عرضية متقنة من مصطفى الجمل.

وفي الدقيقة 20 احتسب الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد دقيقتين أودع بدر موسى الكرة في الشباك من علامة الجزاء مضاعفا تقدم بتروجت.

وتألق عمر صلاح حارس بتروجت لرأسية عبد الله عبد الرحمن مانعا فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني عاد كهرباء الإسماعيلية في 3 دقائق.

عرضية من عبد الله عبد الرحمن أودعها محمد السيد "شيكا" في الشباك من لمسة واحدة في الدقيقة 54 مقلصا الفارق.

وبعد 3 دقائق أدرك سيف الخشاب برأسية هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2.

وكاد بحبح أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 62 لكن عارضة الجابري أنابت عنه في التصدي لها.

وتألق الجابري في التصدي لفرصة بدر موسى في الدقيقة 64 وكاد علي سليمان أن يستغل المرتدة لكن كرته ارتطمت بالمدافع وخرجت لركنية لتمنع فرصة قلب النتيجة.

وفي الدقيقة 90+4 منع القائم فرصة هدف قاتل لبتروجت ثم شتت كريم يحيى متابعة هادي رياض من على خط المرمى ليمنع فرصة التقدم ولينتهي اللقاء بتعادل مثير.

الدوري المصري بتروجت كهرباء الإسماعيلية
نرشح لكم
رقم 60 مرتين.. محمد شريف يتقدم بالهدف الأول لـ الأهلي ضد فاركو مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(0) البنك الأهلي.. جووول الشيخ مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) فاركو.. جووول زيزو تشكيل فاركو - البحراوي التعديل الوحيد أمام الأهلي تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو محمد السيد شيكا يسجل أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(2) كهرباء الإسماعيلية.. تعادل مثير إصابة مروان حمدي لاعب الإسماعيلي بكسرين في القدم.. ومدة غيابه
أخر الأخبار
برشلونة يعلن تجديد عقد كوندي 7 دقيقة | الدوري الإسباني
رقم 60 مرتين.. محمد شريف يتقدم بالهدف الأول لـ الأهلي ضد فاركو 7 دقيقة | الدوري المصري
الثالثة.. توم أبونجيل حكما لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 27 دقيقة | منتخب مصر
ليوني: عرض ليفربول جعلني أقول ما هذا الجنون 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(0) البنك الأهلي.. جووول الشيخ 40 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) فاركو.. جووول زيزو 40 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول – استمرار مشاركة الرباعي الجديد وعودة ماك أليستر ضد بورنموث 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
إثارة الـ 4 أهداف.. كهرباء الإسماعيلية يخطف أول نقطة في تاريخه بالدوري أمام بتروجت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511271/إثارة-الـ-4-أهداف-كهرباء-الإسماعيلية-يخطف-أول-نقطة-في-تاريخه-بالدوري-أمام-بتروجت