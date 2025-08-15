تشكيل فاركو - البحراوي التعديل الوحيد أمام الأهلي
الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 20:05
كتب : FilGoal
أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو عن تشكيله لمواجهة الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
وأجرى خطاب تعديلا وحيدا على التشكيل الأول في الجولة الأولى أمام إنبي.
ويشارك أحمد البحراوي بدلا من حسين حسني.
وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
خط الدفاع: بابا كار - معاذ أحمد - محمد حسين - جابر كامل
خط الوسط: أحمد شعبان - محمد عز - أحمد البحراوي - محمد فخري
خط الهجوم: كريم الطيب - محمود فرحات
وتعادل فاركو سلبيا مع إنبي في الجولة الأولى.
بينما تعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2.
