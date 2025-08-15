تشكيل فاركو - البحراوي التعديل الوحيد أمام الأهلي

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

أحمد العجوز - إنبي - فاركو

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو عن تشكيله لمواجهة الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأجرى خطاب تعديلا وحيدا على التشكيل الأول في الجولة الأولى أمام إنبي.

ويشارك أحمد البحراوي بدلا من حسين حسني.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: بابا كار - معاذ أحمد - محمد حسين - جابر كامل

خط الوسط: أحمد شعبان - محمد عز - أحمد البحراوي - محمد فخري

خط الهجوم: كريم الطيب - محمود فرحات

وتعادل فاركو سلبيا مع إنبي في الجولة الأولى.

بينما تعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2.

فاركو الأهلي الدوري المصري
