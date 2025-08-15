تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 19:33

كتب : FilGoal

الأهلي - أشرف بنشرقي

أجرى خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي 4 تعديلات على تشكيله لمباراة الجولة الثانية من الدوري أمام فاركو، مقارنة بالجولة الأولى أمام مودرن سبورت.

ويبدأ أشرف داري وكريم فؤاد في الدفاع، بدلا من ياسر إبراهيم المصاب ومحمد شكري.

أما في الوسط فيظهر أليو ديانج بدلا من أحمد رضا، بينما يعود محمد مجدي أفشة لمقاعد البدلاء ليبدأ المغربي أشرف بنشرقي هذه المرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسين مرعي - كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان

أمامهما: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بنشرقي

خط الهجوم: محمد شريف

البدلاء: محمد الشناوي - أحمد رمضان - محمد شكري - أحمد نبيل كوكا - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - نيتس جراديشار

وتعادل الأهلي مع مودرن في الجولة الأولى بهدفين لمثلهما.

بينما تعادل فاركو مع إنبي بدون أهداف.

