فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يقترب من الاتفاق مع سان جيرمان على ضم كولو مواني

اقترب نادي يوفنتوس من الاتفاق مع نظيره باريس سان جيرمان للتعاقد مع راندال كولو مواني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن يوفنتوس اقترب من الاتفاق مع النادي الفرنسي على استعارة المهاجم لمدة موسم مع إدراج بند إمكانية الشراء مقابل 55-58 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مدة التعاقد بين البيانكونيري واللاعب الفرنسي 5 مواسم.

خاض الدولي الفرنسي بقميص يوفنتوس 22 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي معارا وسجل 10 أهداف وصنع 3.

صاحب الـ 26 عاما انضم لباريس سان جيرمان من فرانكفورت في 2023 بمقابل 95 مليون يورو.

وفي 54 مباراة بقميص العملاق الباريسي سجل 11 هدفا وصنع 7 وفشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لكتيبة لويس إنريكي.

