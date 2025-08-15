فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يقترب من الاتفاق مع سان جيرمان على ضم كولو مواني

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 19:33

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

اقترب نادي يوفنتوس من الاتفاق مع نظيره باريس سان جيرمان للتعاقد مع راندال كولو مواني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن يوفنتوس اقترب من الاتفاق مع النادي الفرنسي على استعارة المهاجم لمدة موسم مع إدراج بند إمكانية الشراء مقابل 55-58 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مدة التعاقد بين البيانكونيري واللاعب الفرنسي 5 مواسم.

أخبار متعلقة:
تقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس سكاي: نابولي يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس على ضم ميريتي خبر في الجول - لعب في دوري الأبطال وسجل في يوفنتوس.. وادي دجلة يضم فرانك بولي رومانو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس حول وياه

خاض الدولي الفرنسي بقميص يوفنتوس 22 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي معارا وسجل 10 أهداف وصنع 3.

صاحب الـ 26 عاما انضم لباريس سان جيرمان من فرانكفورت في 2023 بمقابل 95 مليون يورو.

وفي 54 مباراة بقميص العملاق الباريسي سجل 11 هدفا وصنع 7 وفشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لكتيبة لويس إنريكي.

...................................................................

يوفنتوس باريس سان جيرمان ميركاتو راندال كولو مواني
نرشح لكم
الصفقات لم تتوقف.. ليفربول يضم جيوفاني ليوني الصفقة الثامنة.. ليدز يونايتد يتعاقد مع دومينيك كالفيرت لوين "خبرة بريميرليج في فريقنا".. نيوم يعلن ضم دوكوري القناة يضم إبراهيم حسن الرياضية: اتحاد جدة يستعد لضم البليهي من الهلال رومانو: بايرن في مفاوضات لضم نكونكو.. وتشافي سيمونز يترقب هدف الزمالك السابق.. إيجاريا إلى ريال أوفييدو الإسباني في صفقة انتقال حر جارديان: تمهيدا لرحيل إيزاك؟.. برينتفورد يستبعد ويسا تحسبا لانتقاله إلى نيوكاسل
أخر الأخبار
إثارة الـ 4 أهداف.. كهرباء الإسماعيلية يخطف أول نقطة في تاريخه بالدوري أمام بتروجت 30 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل فاركو - البحراوي التعديل الوحيد أمام الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
الصفقات لم تتوقف.. ليفربول يضم جيوفاني ليوني ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو ساعة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يقترب من الاتفاق مع سان جيرمان على ضم كولو مواني ساعة | ميركاتو
محمد السيد شيكا يسجل أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
مدرب أتالانتا: لوكمان كان منصفا معي وشرح أفكاره قبل أزمة رفض انتقاله لـ إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – إلى مباراة المركز الخامس.. مصر تكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511267/فوتبول-إيطاليا-يوفنتوس-يقترب-من-الاتفاق-مع-سان-جيرمان-على-ضم-كولو-مواني