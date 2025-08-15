محمد السيد شيكا يسجل أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 19:30

كتب : FilGoal

محمد السيد شيكا - كهرباء الإسماعيلية

سجل محمد السيد "شيكا" هدف كهرباء الإسماعيلية الأول في تاريخه بمسابقة الدوري المصري.

ويظهر كهرباء الإسماعيلية لأول مرة في الدوري المصري عقب تأهله الموسم الماضي من دوري المحترفين.

وجاء هدف "شيكا" في شباك بتروجت في الجولة الثانية من الدوري المصري على استاد بتروسبورت.

وتأخر كهرباء الإسماعيلية في الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني قلص شيكا بلمسة رائعة الفارق في الدقيقة 54 بعد عرضية من الجهة اليمنى من عبد الله عبد الرحمن.

وتصدر شيكا الموسم الماضي ترتيب هدافي دوري المحترفين بتسجيل 20 هدفا وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

وسبق أن انضم شيكا لمنتخب مصر للمحليين تحت قيادة وائل رياض للمشاركة في تصفيات المسابقة.

وكان كهرباء الإسماعيلية قد افتتح مشواره في الدوري المصري بالخسارة أمام الجونة بنتيجة 1-0.

الدوري المصري بتروجت كهرباء الإسماعيلية محمد السيد شيكا
