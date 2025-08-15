كرة يد – إلى مباراة المركز الخامس.. مصر تكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين
الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 18:43
كتب : FilGoal
حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا كاسحا على النرويج في مباراة ترتيبية من المراكز الخامس حتى الثامن بنتيجة 47-26 في بطولة العالم للناشئين المقامة في مصر.
وخسر منتخب مصر فرصة المنافسة على اللقب أمام إسبانيا في ربع النهائي بنتيجة 31-29 أمس الخميس.
ويخوض منتخب مصر للناشئين المرحلة الترتيبية لاقتناص المركز الخامس في البطولة.
وتفوق منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 23-14.
وفي الشوط الثاني عزز ناشئو الفراعنة التقدم بنتيجة 24-12، لينتهي اللقاء بنتيجة 47-26.
وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء المجر وأيسلندا لمواجهته في مباراة تحديد المركز الخامس.
وستقام مباراة تحديد المركز الخامس يوم الأحد المقبل في الثالثة إلا الربع ظهرا.
يذكر أن منتخب مصر حقق لقب نسخة 2019 واحتل المركز الرابع في نسخة 2024.
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. الأهلي أمام فاركو.. وليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي كرة يد - بعد الخسارة أمام إسبانيا.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام النرويج في بطولة العالم للناشئين الاتحاد الدولي لليد: مباراة مصر وإسبانيا تدخل التاريخ بحضور جماهيري قياسي كرة يد - الثالثة لم تتحقق.. مصر تخسر أمام إسبانيا في ربع نهائي ببطولة العالم للناشئين انتهت كرة يد - إسبانيا (31)-(29) مصر كرة يد - طريق مصر.. السويد تفوز على النرويج في بطولة العالم للناشئين كرة يد - الأهلي يضم نوران خالد لاعبة سبورتنج السابقة كرة يد - مكافأة استثنائية من وزير الرياضة لمنتخب الناشئين قبل ربع النهائي