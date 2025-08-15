كرة يد – إلى مباراة المركز الخامس.. مصر تكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا كاسحا على النرويج في مباراة ترتيبية من المراكز الخامس حتى الثامن بنتيجة 47-26 في بطولة العالم للناشئين المقامة في مصر.

وخسر منتخب مصر فرصة المنافسة على اللقب أمام إسبانيا في ربع النهائي بنتيجة 31-29 أمس الخميس.

ويخوض منتخب مصر للناشئين المرحلة الترتيبية لاقتناص المركز الخامس في البطولة.

وتفوق منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 23-14.

وفي الشوط الثاني عزز ناشئو الفراعنة التقدم بنتيجة 24-12، لينتهي اللقاء بنتيجة 47-26.

وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء المجر وأيسلندا لمواجهته في مباراة تحديد المركز الخامس.

وستقام مباراة تحديد المركز الخامس يوم الأحد المقبل في الثالثة إلا الربع ظهرا.

يذكر أن منتخب مصر حقق لقب نسخة 2019 واحتل المركز الرابع في نسخة 2024.