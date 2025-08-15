كرة يد – إلى مباراة المركز الخامس.. مصر تكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

يوسف عبد الغني - منتخب مصر لليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا كاسحا على النرويج في مباراة ترتيبية من المراكز الخامس حتى الثامن بنتيجة 47-26 في بطولة العالم للناشئين المقامة في مصر.

وخسر منتخب مصر فرصة المنافسة على اللقب أمام إسبانيا في ربع النهائي بنتيجة 31-29 أمس الخميس.

ويخوض منتخب مصر للناشئين المرحلة الترتيبية لاقتناص المركز الخامس في البطولة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بعد الخسارة أمام إسبانيا.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام النرويج في بطولة العالم للناشئين كرة يد - الثالثة لم تتحقق.. مصر تخسر أمام إسبانيا في ربع نهائي ببطولة العالم للناشئين كرة يد - طريق مصر.. السويد تفوز على النرويج في بطولة العالم للناشئين كرة يد - الأهلي يضم نوران خالد لاعبة سبورتنج السابقة

وتفوق منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 23-14.

وفي الشوط الثاني عزز ناشئو الفراعنة التقدم بنتيجة 24-12، لينتهي اللقاء بنتيجة 47-26.

وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء المجر وأيسلندا لمواجهته في مباراة تحديد المركز الخامس.

وستقام مباراة تحديد المركز الخامس يوم الأحد المقبل في الثالثة إلا الربع ظهرا.

يذكر أن منتخب مصر حقق لقب نسخة 2019 واحتل المركز الرابع في نسخة 2024.

منتخب مصر كرة يد بطولة العالم للناشئين منتخب مصر
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. الأهلي أمام فاركو.. وليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي كرة يد - بعد الخسارة أمام إسبانيا.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام النرويج في بطولة العالم للناشئين الاتحاد الدولي لليد: مباراة مصر وإسبانيا تدخل التاريخ بحضور جماهيري قياسي كرة يد - الثالثة لم تتحقق.. مصر تخسر أمام إسبانيا في ربع نهائي ببطولة العالم للناشئين انتهت كرة يد - إسبانيا (31)-(29) مصر كرة يد - طريق مصر.. السويد تفوز على النرويج في بطولة العالم للناشئين كرة يد - الأهلي يضم نوران خالد لاعبة سبورتنج السابقة كرة يد - مكافأة استثنائية من وزير الرياضة لمنتخب الناشئين قبل ربع النهائي
أخر الأخبار
مدرب أتالانتا: لوكمان كان منصفا معي وشرح أفكاره قبل أزمة رفض انتقاله لـ إنتر 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – إلى مباراة المركز الخامس.. مصر تكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين 35 دقيقة | كرة يد
فان دايك: صلاح أيقونة للمسلمين والعالم الإسلامي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة الثامنة.. ليدز يونايتد يتعاقد مع دومينيك كالفيرت لوين 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماك أليستر: صلاح أفضل محترف رأيته في حياتي.. ولم أستطع مجاراته في صالة الألعاب ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - بتروجت (2)-(2) كهرباء الإسماعيلية.. جووول التعاادل ساعة | الدوري المصري
"خبرة بريميرليج في فريقنا".. نيوم يعلن ضم دوكوري ساعة | ميركاتو
مؤتمر جوارديولا: إيدرسون لم يخبرني برغبته في الرحيل.. وغياب 3 لاعبين أمام ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511264/كرة-يد-إلى-مباراة-المركز-الخامس-مصر-تكتسح-النرويج-في-بطولة-العالم-للناشئين