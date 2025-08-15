فان دايك: صلاح أيقونة للمسلمين والعالم الإسلامي

مدح فيرجيل فان دايك قائد ليفربول زميله محمد صلاح بوصفه كأيقونة للمسلمين والعالم الإسلامي.

وتحدث اللاعب الهولندي لموقع ناديه قائلا: "محمد صلاح شخص مجتهد ومتواضع ونجم عالمي وأيقونة في عالم كرة القدم بشكل عام وللمسلمين والعالم الإسلامي بشكل خاص".

ويفتتح ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي الليلة ضد بورنموث.

وأنهى الدولي المصري الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي كهداف للبطولة وأكثر لاعب صناعة للأهداف.

وكان ليفربول قد خسر أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح لقب درع المجتمع هذا الأسبوع.

وخاض صلاح 52 مباراة مع ليفربول في الموسم الماضي وسجل 34 هدفا وصنع 23 آخرين.

وإجمالا، لعب الجناح البالغ من العمر 33 عاما 402 مباراة مع ليفربول وسجل 245 هدفا وصنع 113 آخرين.