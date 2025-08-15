ماك أليستر: صلاح أفضل محترف رأيته في حياتي.. ولم أستطع مجاراته في صالة الألعاب

شدد ألكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول على أنه لم يتمكن من مجاراة زميله في الفريق محمد صلاح في صالة الألعاب الرياضية.

وكتب اللاعب الأرجنتيني مقالا عبر موقع The Players Tribune " صلاح مرح للغاية، حاولت أن أذهب لصالة الألعاب الرياضية قبله لبضعة أسابيع، لكن ذلك كان مستحيلا لأنه كان يصل قبلي ويتصبب عرقا".

وأضاف "سألته من قبل عن موعد نومه قال لي إنه لا يحب النوم أكثر من 7 ساعات لأن ذلك يشعرني بالتعب ثم ابتسمت".

وتابع "أوضح لي صلاح أن 7 ساعات نوم يعد كثيرا فقط تحتاج إلى 6 ساعات ونصف".

وواصل "يستمر صلاح في صالة الألعاب الرياضية لساعة حتى يقول له أحدهم هل انتهيت لنتناول الطعام ثم يرد ويقول لا أنهيت تمارين البطن فقط والآن يجب أن أبدأ التمرين الحقيقي".

وأكمل "عندما وصلت لأول مرة، حاولت أن أنافسه، هذا الرجل عمره 31 عاما، وأنا أبلغ من العمر 24 عاما لنقم ببعض تمارين البطن لكن يا إلهي أعتقد أنني قمت بثلاث جلسات مع صلاح قبل أن أستسلم، كنت أستيقظ في اليوم التالي، وكنت أشعر بألم شديد لدرجة أنني بالكاد أستطيع النهوض من السرير".

وأتم "صلاح هو من يضع الإيقاع للجميع في ليفربول، إنه أفضل محترف رأيته في حياتي، إنه وحش".

ويفتتح ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي الليلة ضد بورنموث.

وأنهى الدولي المصري الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي كهداف للبطولة وأكثر لاعب صناعة للأهداف.