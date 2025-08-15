مباشر الدوري المصري - بتروجت (1)-(0) كهرباء الإسماعيلية.. جووول أووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وبدأ بتروجت الموسم بالتعادل السلبي مع الإسماعيلي، فيما خسر كهرباء الإسماعيلية من الجونة بهدف دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

ق 8: جووول أووول.. عرضية متقنة من مصطفى الجمل ورأسية أحمد بحبح تسجل الهدف الأول لبتروجت

بداية اللقاء