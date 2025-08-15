مباشر الدوري المصري - بتروجت (1)-(0) كهرباء الإسماعيلية.. جووول أووول
الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 17:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثانية من الدوري المصري.
وبدأ بتروجت الموسم بالتعادل السلبي مع الإسماعيلي، فيما خسر كهرباء الإسماعيلية من الجونة بهدف دون رد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
--
ق 8: جووول أووول.. عرضية متقنة من مصطفى الجمل ورأسية أحمد بحبح تسجل الهدف الأول لبتروجت
بداية اللقاء
نرشح لكم
إصابة مروان حمدي لاعب الإسماعيلي بكسرين في القدم.. ومدة غيابه مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. الأهلي أمام فاركو.. وليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي الثلاثية الثانية على التوالي.. المصري يتخطى طلائع الجيش وينفرد بصدارة الدوري الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوميز وجهازه المعاون
أخر الأخبار
القناة يضم إبراهيم حسن ساعة | ميركاتو