مباشر الدوري المصري - بتروجت (1)-(0) كهرباء الإسماعيلية.. جووول أووول

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 17:40

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - كهرباء الإسماعيلية - الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وبدأ بتروجت الموسم بالتعادل السلبي مع الإسماعيلي، فيما خسر كهرباء الإسماعيلية من الجونة بهدف دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

ق 8: جووول أووول.. عرضية متقنة من مصطفى الجمل ورأسية أحمد بحبح تسجل الهدف الأول لبتروجت

بداية اللقاء

بتروجت كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
