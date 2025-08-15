انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(2) كهرباء الإسماعيلية.. تعادل مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وبدأ بتروجت الموسم بالتعادل السلبي مع الإسماعيلي، فيما خسر كهرباء الإسماعيلية من الجونة بهدف دون رد.

انتهت

ق 90+4: القائم يمنع الأول وهادي رياض يتابعها وكريم يحيى يشتت ببراعة من على خط المرمى.

ق 64: الجابري يتصدى لفرصة بدر موسى وترتد بهجمة سريعة لعلي سليمان سددها لكن الدفاع يحولها لركنية

ق 62: العارنضة تمنع رأسية بحبح وتمنع الهدف الثالث لبتروجت

كهرباء الإسماعيلية يعود ويتعادل أمام بتروجت عن طريق سيف الخشاب ⚽ pic.twitter.com/XPcKMTK8hX — ON Sport (@ONTimeSports) August 15, 2025

ق 58: جووول سيف الخشاب يسجل التعادل برأسية رائعة

محمد السيد شيكا يسجل أول هدف بتاريخ كهرباء الإسماعيلية في #دوري_nile ⚽#رابطة_الأندية_المحترفة| #بتروجيت_الكهرباءpic.twitter.com/JAgjOFsYF6 — رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) August 15, 2025

ق 53: جووول محمد السيد شيكا يسجل من لمسة واحد واحدة أول أهداف كهرباء الإسماعيلية ويقلص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: عمر صلاح يتصدى لرأسية عبد الله مارادونا ويمنع تقليص الفارق.

بدر موسى يضيف الهدف الثاني لـ بتروجت في مرمى كهرباء الإسماعيلية من ركلة جزاء ⚽ pic.twitter.com/W4zw1x7GoC — ON Sport (@ONTimeSports) August 15, 2025

ق 22: جووول الثاااني بدر موسى يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء

ق 20: ركلة جزاء لبتروجت

الهدف الأول لفريق بتروجت في شباك كهرباء الإسماعيلية عن طريق أحمد بحبح ⚽ — ON Sport (@ONTimeSports) August 15, 2025

ق 8: جووول أووول.. عرضية متقنة من مصطفى الجمل ورأسية أحمد بحبح تسجل الهدف الأول لبتروجت

بداية اللقاء