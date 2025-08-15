انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(2) كهرباء الإسماعيلية.. تعادل مثير

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 17:40

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - كهرباء الإسماعيلية - الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وبدأ بتروجت الموسم بالتعادل السلبي مع الإسماعيلي، فيما خسر كهرباء الإسماعيلية من الجونة بهدف دون رد.

--

انتهت

ق 90+4: القائم يمنع الأول وهادي رياض يتابعها وكريم يحيى يشتت ببراعة من على خط المرمى.

ق 64: الجابري يتصدى لفرصة بدر موسى وترتد بهجمة سريعة لعلي سليمان سددها لكن الدفاع يحولها لركنية

ق 62: العارنضة تمنع رأسية بحبح وتمنع الهدف الثالث لبتروجت

ق 58: جووول سيف الخشاب يسجل التعادل برأسية رائعة

ق 53: جووول محمد السيد شيكا يسجل من لمسة واحد واحدة أول أهداف كهرباء الإسماعيلية ويقلص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: عمر صلاح يتصدى لرأسية عبد الله مارادونا ويمنع تقليص الفارق.

ق 22: جووول الثاااني بدر موسى يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء

ق 20: ركلة جزاء لبتروجت

ق 8: جووول أووول.. عرضية متقنة من مصطفى الجمل ورأسية أحمد بحبح تسجل الهدف الأول لبتروجت

بداية اللقاء

بتروجت كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
