"خبرة بريميرليج في فريقنا".. نيوم يعلن ضم دوكوري

أعلن نادي نيوم التعاقد مع عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون السابق في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف النادي السعودي عن مدة التعاقد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي نيوم على X "خبرة بريميرليج في فريقنا".

خبرة البريميرليج في فريقنا 💪 عبدالله دوكوري في #نادي_نيوم_الرياضي ✔️ Premier League experience meets our squad 🔝@abdoudoucoure16 joins #NEOMSportsClub 🤩 pic.twitter.com/UDTrrwVGFZ — نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) August 15, 2025

وذكرت جريدة الشرق الأوسط في وقت سابق أن المالي دوكوري انضم لمعسكر نيوم بعدما وقع على عقود انضمامه للنادي.

وأوضح التقرير أن دوكوري انضم لباقي الفريق في مدينة إليكانتي الإسبانية.

وأضاف التقرير أن اللاعب المالي وقع لمدة موسمين مقبلين قادماً من إيفرتون الإنجليزي.

هذه هي الصفقة الأخيرة ضمن سلسلة صفقات أبرمها النادي الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي الممتاز.

إذ نجح في ضم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والحارس البولندي مارسين بولكا، والعاجي أمادو كوني، والفرنسيان سايمون بوابري وناثان زيزي.

وانتهى تعاقد دوكوري مع إيفرتون ورفض صاحب الـ 32 عاما تجديد تعاقده بحثا عن فرصة جديدة.

وسبق لدوكوري اللعب لأندية رين وواتفورد وغرناطة وإيفرتون.

ولعب دوكوريه بقميص إيفرتون منذ صيف 2020 وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وخاض لاعب الوسط المالي 278 مباراة في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 36 هدفا وصنع 25 آخرين.