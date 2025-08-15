"خبرة بريميرليج في فريقنا".. نيوم يعلن ضم دوكوري

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

عبد الله دوكوري - محمد صلاح - إيفرتون - ليفربول

أعلن نادي نيوم التعاقد مع عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون السابق في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف النادي السعودي عن مدة التعاقد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي نيوم على X "خبرة بريميرليج في فريقنا".

أخبار متعلقة:
اقتداء بـ روني وجاسكوين.. جريليش إلى إيفرتون ويرتدي القميص 18 رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون رومانو: الاتفاق تم.. جريليش إلى إيفرتون إيفرتون يعلن ضم لاعب تشيلسي

وذكرت جريدة الشرق الأوسط في وقت سابق أن المالي دوكوري انضم لمعسكر نيوم بعدما وقع على عقود انضمامه للنادي.

وأوضح التقرير أن دوكوري انضم لباقي الفريق في مدينة إليكانتي الإسبانية.

وأضاف التقرير أن اللاعب المالي وقع لمدة موسمين مقبلين قادماً من إيفرتون الإنجليزي.

هذه هي الصفقة الأخيرة ضمن سلسلة صفقات أبرمها النادي الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي الممتاز.

إذ نجح في ضم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والحارس البولندي مارسين بولكا، والعاجي أمادو كوني، والفرنسيان سايمون بوابري وناثان زيزي.

وانتهى تعاقد دوكوري مع إيفرتون ورفض صاحب الـ 32 عاما تجديد تعاقده بحثا عن فرصة جديدة.

وسبق لدوكوري اللعب لأندية رين وواتفورد وغرناطة وإيفرتون.

ولعب دوكوريه بقميص إيفرتون منذ صيف 2020 وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وخاض لاعب الوسط المالي 278 مباراة في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 36 هدفا وصنع 25 آخرين.

إيفرتون ميركاتو عبد الله دوكوري نيوم
نرشح لكم
الصفقات لم تتوقف.. ليفربول يضم جيوفاني ليوني فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يقترب من الاتفاق مع سان جيرمان على ضم كولو مواني الصفقة الثامنة.. ليدز يونايتد يتعاقد مع دومينيك كالفيرت لوين القناة يضم إبراهيم حسن الرياضية: اتحاد جدة يستعد لضم البليهي من الهلال رومانو: بايرن في مفاوضات لضم نكونكو.. وتشافي سيمونز يترقب هدف الزمالك السابق.. إيجاريا إلى ريال أوفييدو الإسباني في صفقة انتقال حر جارديان: تمهيدا لرحيل إيزاك؟.. برينتفورد يستبعد ويسا تحسبا لانتقاله إلى نيوكاسل
أخر الأخبار
إثارة الـ 4 أهداف.. كهرباء الإسماعيلية يخطف أول نقطة في تاريخه بالدوري أمام بتروجت 29 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل فاركو - البحراوي التعديل الوحيد أمام الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
الصفقات لم تتوقف.. ليفربول يضم جيوفاني ليوني ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو ساعة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يقترب من الاتفاق مع سان جيرمان على ضم كولو مواني ساعة | ميركاتو
محمد السيد شيكا يسجل أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
مدرب أتالانتا: لوكمان كان منصفا معي وشرح أفكاره قبل أزمة رفض انتقاله لـ إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – إلى مباراة المركز الخامس.. مصر تكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511259/خبرة-بريميرليج-في-فريقنا-نيوم-يعلن-ضم-دوكوري