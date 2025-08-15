القناة يضم إبراهيم حسن

أعلن نادي القناة تعاقده مع إبراهيم حسن لاعب الزمالك والإسماعيلي وبيراميدز السابق.

إبراهيم حسن النادي : القنـــاة القنـــاة

وقدم القناة لاعبه الجديد عبر صفحته الرسمية تحت عنوان: "المايسترو في أرض الإسماعيلية.. إبراهيم حسن يكتب فصلاً جديداً مع نادي القناة".

وينافس القناة في دوري المحترفين المؤهل للدوري الممتاز.

واحتل القناة الموسم الماضي المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين بـ55 نقطة.

ويبدأ القناة موسمه الجديد بمواجهة المصرية للاتصالات على ملعب القناة القديم يوم السبت 23 أغسطس الساعة 4:30.

اللاعب صاحب الـ34 عاما انضم للقناة بعقد يمتد لموسمين.

بدأ إبراهيم حسن مسيرته مع النادي الإسماعيلي، قبل الانتقال للزمالك في صيف 2018.

وبعد موسم واحد انضم لبيراميدز، قبل الانتقال للاتحاد السكندري في يناير 2022 على سبيل الإعارة ثم بيع نهائي.

وخاض خلال الموسمين الأخيرين تجربتين مع نادي البنك الأهلي، ثم المحلة، قبل الانتقال في صفقة انتقال حر إلى القناة.