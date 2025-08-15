مؤتمر فليك: لست سعيدا لعدم قيد الصفقات الجديدة.. ولكن أكن راضيا عن بداية أولمو

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

عبر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن عدم رضاه بسبب عدم قدرة الفريق على قيد الصفقات الجديدة.

وأوضح فليك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة أمام ريال مايوركا "لست سعيدا، أعرف الوضع جيدا ولكن أثق في النادي، علينا الانتظار حتى الغد".

ويلعب برشلونة أمام ريال مايوركا في تمام الثامنة والنصف مساء السبت، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وعن تير شتيجن، رد فليك: "سنساعده جميعا، لأن تعافيه هو الأهم".

وكان تير شتيجن رفض التوقيع على الكشف الطبي الذي يقدمه برشلونة إلى رابطة الليجا، قبل أن يقرر النادي توقيع عقوبات تأديبية ضد الحارس وسحب شارة القيادة منه.

وخضع تير شتيجن لجراحة في الظهر، وأعلن عودته بعد 3 أشهر، وما أعلنه الألماني يتعارض مع ما أعلنه برشلونة الذي لم يعلن موعد لعودة حارسه.

ويحتاج برشلونة لغيابه لمدة تصل إلى 4 أشهر حتى يتمكن من استغلال راتبه في تسجيل اللاعبين.

ودافع فليك عن قرار التعاقد مع جوان جارسيا: "قرار التعاقد مع جارسيا كان مشترك، يتعلق الأمر بمستقبل النادي، وكذلك تشيزني يمتلك خبرة، أنا سعيد بحراسة المرمى".

ورد هانز فليك عن المنافسة على الألقاب بعد الفوز بثلاثية الموسم الماضي " نريد الاستمرار ونحن على الطريق الصحيح، رغم أن منافسينا جيدون للغاية".

كما تحدث عن ارتداء لامين يامال الرقم 10: "إنه جزء مهم من الفريق، سعيد لما أراه، إنه يتدرب جيدا ليس فقط بالكرة ولكن الضغط، رأيتم ذلك ضد كومو عندما استعاد الكرة، لديه مجال كبير للتطور، وسيكون موسما رائعا، الأهداف ليست الأهم، الأهم هو فوزنا

وعن فرص مشاركة اللاعبين في الخط الأمامي في ظل كثرة اللاعبين، قال فليك "لكل لاعب مهمة في الفريق، الأهم هو أن أتمكن من إدارتها، لم أكم راضيا عن بداية أولمو في فترة ما قبل الموسم، لكن الأسبوعين الماضيين كان رائعا، وهذا واضح في مباراة كومو".

وأثنى فليك على إينيجو مارتينيز مدافع الفريق المنتقل حديثا إلى النصر خلال الانتقالات الصيفية: "كان قائد ولديه شخصية متميزة، ولكن لن نتعاقد مع بديل له، فلدينا جيرارد مارتن".

