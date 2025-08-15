الرياضية: اتحاد جدة يستعد لضم البليهي من الهلال

يستعد نادي اتحاد جدة لتقديم عرض رسمي للهلال لاستعارة علي البليهي.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن لوران بلان المدير الفني لبطل الدوري السعودي يريد التعاقد مع مدافع بمواصفات البليهي.

وأشار التقرير إلى أن البليهي لا يمانع خوض تجربة جديدة.

وكان اتحاد جدة قد صرف النظر عن ضم عبد الإله العمري من النصر بسبب المغالاة في الطلبات المادية.

وشارك بليهي في 256 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وتوج بـ 11 لقبا متنوعا مع الهلال.

وخرج بليهي من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال إذ لم يفضل الاعتماد عليه أساسيا في كأس العالم للأندية.

ويخوض اتحاد جدة مباراته في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر في العشرين من أغسطس الجاري.

وفي حال عبور عقبة النصر سيواجه الفائز من لقاء أهلي جدة والقادسية.

وتقام المباراة النهائية للسوبر السعودي يوم 23 أغسطس.