سلة - إبراهيم زهران: فخور بما قدمته ضد السنغال.. وأحب طريقة لعب إيهاب أمين

أبدى إبراهيم زهران لاعب منتخب مصر لكرة السلة سعادته فخره بما قدمه في بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة بعد ضمان التأهل للدور المقبل.

وانتصر منتخب مصر على السنغال في الجولة الثانية بنتيجة 91-77 ووضع قدما في الأدوار الإقصائية قبل لقاء أوغندا غدا السبت.

وقال زهران في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "فخور بما قدمته في الرميات الثلاثية، لكن دوري في الفريق لا يقتصر على تسجيل الثلاثيات فقط، بل يشمل أيضا مهام دفاعية، حيث أوقفت لاعبين مثل بواسي وباديو، ونجحت في ذلك".

وأضاف: "أصعب اللحظات التي واجهتنا أمام السنغال كانت أثناء تسجيلهم عددا من النقاط المتتالية، وهو ما أجبرنا على أخذ وقت مستقطع، وعدنا للمباراة ووسعنا الفارق مجددا".

وعن علاقته بإيهاب أمين، تحدث إبراهيم زهران: "أحب طريقة لعب إيهاب، وهو كذلك يحب طريقتي، ودائما نحمس بعضنا داخل الملعب، خاصة أننا كلانا لعب في أمريكا، وندرك أهمية ذلك في تحسين الانسجام بين اللاعبين".

وأتم "أطالب الجماهير بدعمنا، وأن تثق بنا، فجميع لاعبي المنتخب أصحاب خبرة، ونؤمن بقدراتنا، ونرغب في التأهل إلى الدور نصف النهائي، آملين أن نقدم أداءً أفضل من السنوات السابقة.".

وحسم المنتخب الوطني تأهله إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره لترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وذلك قبل الجولة الأخيرة أمام أوغندا غدا السبت.

وينص نظام البطولة على تأهل المتصدر إلى دور الثمانية مباشرةً، بينما يخوض الوصيف والمركز الثالث دور الـ 16.